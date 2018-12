Zwei Gym-Schüler teilen sich Informatik-Sieg

ROHRBACH-BERG. Beim "Biber der Informatik" alle Punkte erreicht.

Direktor Nikolaus Stelzer und Katharina Wagner gratulierten ihren Musterschülern Philipp Keinberger und Hanna Manzenreiter. Bild: Fellhofer

Für Hanna Manzenreiter und Philipp Keinberger aus Rohrbach-Berg zahlte sich der Besuch des Wahlpflichtfaches Informatik am BRG Rohrbach ganz besonders aus: Die beiden Schüler der Oberstufe des Rohrbacher Gymnasiums landeten österreichweit ex aequo auf dem ersten Platz beim Wettbewerb "Biber der Informatik". Die beiden Gymnasiasten erreichten in der Kategorie Junior alle Punkte.

Insgesamt nahmen 32.000 Schüler aus Österreich, aufgeteilt in fünf Altersstufen von 13 bis 20 Jahren, an dem Wettbewerb teil. "Das ist schon wahnsinnig gut. Die Schüler mussten 18 Beispiele in 45 Minuten lösen. Fachlich hätten wir die Aufgaben sicher geschafft, aber in dieser Zeit", ist das Lehrer-Duo Katharina Wagner und Wolfgang Wiesner begeistert. Bereits ab der ersten Klasse werden die Schüler am Rohrbacher Gymnasium im Fach "Digitale Grundbildung" in Informatik unterrichtet, in der Oberstufe gibt es in der fünften Klasse Informatik verpflichtend für alle und danach die vertiefende Ausbildung bis zur Maturaklasse für interessierte Schüler. "Somit ist eine solide Informatikausbildung über acht Jahre gewährleistet", ist Direktor Nikolaus Stelzer überzeugt.

Tag der offenen Tür

Beim Tag der offenen Tür am 18. Jänner (ab 14 Uhr) kann man sich über das vielfältige Angebot der Schule informieren. Dazu gehören Laborunterricht sowie die Fächer Bewegung, Sport, Gesundheit oder Kunst und Literatur. Schüler der NMS, die an der Oberstufe interessiert sind, treffen sich um 15.30 Uhr vor dem Festsaal.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema