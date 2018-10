Zur 500-Jahr-Feier wird Nestroy‘scher Wortwitz aufgetischt

GRAMASTETTEN. Die Theatergruppe „TheKaGram“ inszeniert „Einen Jux will er sich machen“ und kombiniert das Bühnenerlebnis mit einer kulinarischen Verführung.

Die Schauspieler Michael Türk und Lorenz Lettner Bild: TheKaGram

Animiert durch die in diesem Jahr laufenden Feierlichkeiten „500 Jahre Markterhebung Gramastetten“ hat sich die Theatergruppe TheKaGram in Kooperation mit dem Restaurant Gramaphon etwas Besonderes einfallen lassen. Es ist sozusagen eine doppelte Premiere, die unter dem Motto „Das ist klassisch!“ ab kommendem Samstag dargeboten wird. Zum ersten Mal wird nämlich Theater in Kombination mit einem Abendmenü im Gramaphon serviert. Besucher können mit einem dreigängigen Theatermenü im Restaurant von Rene Füreder in den Abend starten und im Anschluss daran im Panoramasaal das Theaterstück „Einen Jux will er sich machen“ genießen.

Zum Stück: „Einmal noch so richtig auf den Putz hauen“ möchte Weinberl, Angestellter beim reichen Warenhändler Zangler, bevor er von diesem zum Teilhaber befördert wird. Es kommt, wie es kommen muss: Irgendwie läuft alles in eine ganz andere Richtung, als Weinberl sich das vorgestellt hatte. Die Folge sind zahlreiche turbulente Verwechslungen und eine Kette von komischen Situationen.

Premiere ist am Samstag, 20. Oktober im Gramaphon in Gramastetten. Weitere Aufführungen: 25.10., 27.10., 28.10., 2.11. und 3.11.2018 – jeweils 20 Uhr. An den Tagen der Aufführungen bietet das Restaurant Gramaphon die Möglichkeit eines Kombitickets – 3-Gang Abendmenü und Theaterbesuch - an. Weitere Informationen auf www.thekagram.at und gastro.gramaphon.at.

