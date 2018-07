Zum preisgekrönten Speck gibt es nun das passende Brot

HELFENBERG. Beim Haudum in Helfenberg gibt es ein ganz besonderes Brotkisterl mit einer Backmischung zum Selberbacken.

Fichtenkisterl, "Boh-Kadl" und Brotstempel gibt es zur Backmischung dazu. (priv.) Bild:

Den Haudum-Wirt in Helfenberg kennt man unter anderem auch als preisgekrönten Speckselcher. Doch auch mit seinem Brot – dieses bäckt Tochter Carolin – holte Haudum schon Preise. Nun bringt er ein ganz besonderes Brotkisterl auf den Markt. Darin enthalten ist alles, was man zum Selberbacken braucht. "Wir wollen die Menschen dazu animieren, wieder selbst Brot zu backen", sagt Peter Haudum und liefert gleich das passende Set dazu. "Mein Brotlaib" heißt die Box aus Fichtenholz, welches übrigens aus dem hauseigenen Forst geschlagen ist. "Wir haben es zur richtigen Mondphase geschlagen, damit es nicht mehr "arbeitet", erklärt der umtriebige Kirchenwirt. Die Box selbst wird in einer geschützten Werkstätte in Haslach hergestellt. "Wie bei allen unseren Projekten wollen wir da auch die soziale Komponente nicht vergessen. Die Qualität der Arbeit ist zudem hervorragend", freut sich Haudum über die jahrelange gute Zusammenarbeit.

Backmischung und Brotstempel

Im Kisterl findet man ein Sackerl mit einer Brotbackmischung. Diese stammt ebenfalls aus dem Mühlviertel, nämlich von der Leidingermühle in Feldkirchen. In einer beigelegte Brotfibel gibt es Tipps zum Backen. Am Boden der Box ist ein Rost aus Buchenholz eingelegt. Dieser verhindert, dass das gebackene Brot nicht direkt auf dem Boden aufliegt. Am umgedrehten Deckel der Box kann das Brot dann gleich geschnitten werden. Außerdem gibt es einen eigenen Brotbackstempel dazu. So kann der Laib vor dem Backen mit den Buchstaben IHS (Jesus, Heiland, Seligmacher) verziert werden. Ein Tuch zum Einwickeln des Laibes gibt es noch dazu. Auch ein original Mühlviertler "Boh-Kadl" also ein Gärkörbchen gibt es mit dem Kisterl dazu.

