Zum Saisonstart: Unfallchirurg rät allen Skifahrern, Protektoren zu tragen

ROHRBACH. Die beste Vorbereitung bleibt gezieltes Training und Aufwärmen vor dem Pistenspaß.

Helme und Protektoren schützen bei Stürzen. Bild: (APA/Gindl)

Am Wochenende öffnen auch in der Region die ersten Skilifte. Damit beginnt auch für die Unfallchirurgen die Hochsaison, wie Markus Mayrhofer-Stelzhammer, Unfallchirurg am Landes-Krankenhaus Rohrbach, weiß. Wer nicht unfreiwillig seine Bekanntschaft mit ihm machen möchte, sollte sich beim Pistenspaß nicht nur mit Helm, sondern auch mit Protektoren ausrüsten.

Gründe für den zunehmenden Einsatz von Protektoren liegen in einem gestiegenen Sicherheitsbewusstsein der Skifahrer, aber auch daran, dass die heutigen Protektoren leichter und optimal in die Kleidung integriert sind. "Oft kommt es bei Wintersportlern zu Kollisionen aufgrund von Missverständnissen, unkontrolliertem Fahren und überschätztem Fahrkönnen auf vollen Pisten. Viele Skifahrer müssen im Krankenhaus behandelt werden, weil sie mit anderen zusammengeprallt sind. Rückenprotektoren können Stöße dämpfen und Verletzungen damit verringern. Sie sollten die komplette Wirbelsäule und auch die Schulterblätter abdecken, um eine möglichst große Schutzfläche zu bieten. Immerhin knapp 30 Prozent aller Verletzungen betreffen Wirbelsäule, Schultern und Hals", erzählt der Unfallchirurg aus seiner Erfahrung.

Rückenprotektoren sind vor allem bei Snowboardern sinnvoll. Aber auch Freeskifahrer, deren Anteil immer größer wird, tun gut daran, sich mit Protektoren zu schützen.

Keine Wunder erwarten

Wunder bewirken können allerdings auch Protektoren nicht, mahnt Markus Mayrhofer-Stelzhammer: "Das Tragen eines Protektors verhindert zwar die direkte Krafteinwirkung auf den Rücken, aber vor Verletzungen wie Beugung, Überstreckung oder Verdrehung schützen auch sie nicht. Ebenso wenig vor einer Stauchung der Wirbelsäule bei einem Sturz auf das Gesäß. Zudem neigen Menschen dazu, mehr Risiko einzugehen, wenn sie sich vermeintlich geschützt fühlen."

Der Helm gehört heute für fast jeden Skifahrer schon zur Standardausrüstung. Die Schädel-Hirn-Traumen haben dank der weiten Verbreitung des Kopfschutzes stark abgenommen.

Vorbereitung und Weitsicht

"Die beste Vorbereitung auf den Wintersport bleibt gezieltes Training zur Stärkung von Ausdauer, Gleichgewicht und Kraft sowie gutes Aufwärmen vor dem Pistenspaß. Und eines ist sicher: Der beste Schutz für Skifahrer ist ein vorausschauender Fahrstil. Die richtige Ausrüstung kann im Ernstfall höchstens dafür sorgen, dass Stürze möglichst glimpflich ausgehen", so Mayrhofer-Stelzhammer.

