Zufahrt nach St. Leonhard wieder möglich

ST. LEONHARD BEI FREISTADT. Seit Donnerstag, 17 Uhr, ist die Marktgemeinde wieder auf dem Straßenweg über Gutau erreichbar.

In Bad Leonfelden schaufelte die Feuerwehr Schnee vom Dach der Mittelschule. Bild: Herbert Denkmayr

Den gesamten Donnerstag über war das Ortszentrum von St. Leonhard bei Freistadt von der Außenwelt abgeschnitten. Seit 17 Uhr ist der Ort zumindest über die Landesstraße aus Richtung Gutau erreichbar, bestätigt Bürgermeister Josef Langthaler den OÖNachrichten: „Wir haben uns die Lage vor Ort mit dem zuständigen Straßenmeister angesehen und können zumindest diese eine Verbindung wieder frei geben.“

Nach wie vor sind zahlreiche Güterwege im Gemeindegebiet wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Das führte am Donnerstag zu zahlreichen Stromausfällen. Kaum habe man eine Leitung repariert, trete andernorts die nächste Störung auf. „Alle arbeiten unter Hochdruck und geben ihr Bestes. Aber die Anstrengung ist enorm, da wir ja schon den sechsten Tag diese Situation haben“, sagt Bürgermeister Langthaler. Aufgrund der Stromausfälle wird am Freitag die Schule im Ort geschlossen bleiben. Langthaler: „Unter diesen Umständen hat ein Unterricht keinen Sinn. Außerdem kann der Schulbus immer noch nicht fahren und es sitzen ohnehin nur die Kinder aus dem Ortszentrum in den Klassen.“

Schuldach abgeschaufelt

Nach wie vor sind zahlreiche Gemeinden im nördlichen Mühlviertel von Straßensperren betroffen. Im Bezirk Urfahr Umgebung etwa vor allem die Gegend rund um Bad Leonfelden, Zwettl an der Rodl, Reichenau und Schenkenfelden, Lichtenberg, Gramastetten und Eidenberg. Seit den Nachtstunden sind die Feuerwehren unterwegs um Fahrzeugberungen durchzuführen, Verkehrswege frei zu machen und die umgestürzten Bäume zu beseitigen. Bei der Hauptschule in Bad Leonfelden befreiten 50 Einsatzkräfte das Dach von den Schneemassen - ebenso bei weiteren Objekten im Stadtgebiet. Auch in Schenkenfelden mussten Dächer abgeschaufelt werden. Eine Entspannung der Lage sei über das Wochenende nicht in Sicht, heißt es dazu vom Bezirksfeuerwehrkommando Urfahr-Umgebung.

