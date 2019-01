Zahl der Menschen, die Hilfe suchen, hat sich in zehn Jahren verdreifacht

BEZIRK FREISTADT. Das Sozialservice Freistadt betreut in Freistadt und Pregarten Menschen in Notlagen.

Die Mitarbeiterinnen der Sozialberatungsstellen Freistadt und Pregarten mit Vorsitzendem LAbg. Michael Lindner Bild: privat

Wenn Menschen aus dem Bezirk Freistadt in eine finanzielle Notlage geraten, gesundheitlichen Problemen gegenüberstehen oder einfach jemanden brauchen, der ihnen in schwierigen Lebenssituationen zuhört und Hilfe vermitteln kann, führt der Weg immer öfter zum Sozialservice Freistadt. Seit 20 Jahren bietet diese Einrichtung an den beiden Standorten Freistadt und Pregarten Unterstützung für Menschen in Not an.

"Wir sind eine Beratungsstelle für alle Menschen, die Fragen zu sozialen Themen haben: Von Pflegeangelegenheiten bis zu finanziellen Problemen. Bei uns werden alle vertraulich und anonym beraten. Wir helfen gerne und professionell weiter", sagt Geschäftsführerin Renate Leitner. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit vielen Institutionen sei die Sozialberatungsstelle eine wichtige Drehscheibe für Dienstleistungen aus den Bereichen Gesundheit und Soziales.

Markanter Anstieg verzeichnet

Tatsächlich zeigt ein Blick in die Statistik, dass diese regionale Einrichtung stärker nachgefragt wird als je zuvor. Wurden im Jahr 2007 vom Sozialservice 436 Klienten betreut, so hat sich diese Zahl bis zum Jahresende 2017 auf 1213 Menschen nahezu verdreifacht. Und während im Jahr 2007 der Jahresbericht 1199 Tätigkeiten für Hilfesuchende aufweist, waren es im Jahr 2017 mit 5626 mehr als vier Mal so viel.

Diese Entwicklung ist in erster Linie durch die wachsende Bekanntheit des Sozialservice in der Region erklärbar. Aber es zeigt auch, dass es immer noch zahlreiche Menschen gibt, die Gefahr laufen, den Anschluss an die Gesellschaft zu verlieren.

"Es waren Freistädter Sozialpioniere wie Herbert Stummer und Hans Affenzeller, die mit den Partnern vom Roten Kreuz, der Caritas und der Volkshilfe eine damals vollkommen neuartige Idee zum Vorzeigeprojekt gemacht haben", sagte der Sozialservice-Vorsitzende LAbg. Michael Lindner kürzlich anlässlich der 20 Jahr-Feier zur Rolle des Sozialservice im östlichen Mühlviertel.

Eine besondere Ehre wurde zu diesem Anlass dem Sozialservice-Gründer Herbert Stummer zuteil: Er wurde von Michael Lindner zum "Ehrenvorsitzenden" ernannt: "Stummer war 18 Jahre lang Vorsitzender, hat das Sozialservice aufgebaut und mit viel persönlichem Einsatz für den Verein gearbeitet. Diese Ehrung hat er sich mehr als verdient!"

Neben Einblicken in die Gründungszeit wurde bei der Jubiläumsfeier auch über künftige Herausforderungen nachgedacht. 50 Schülerinnen und Schüler der Musik-NMS Freistadt gestalteten den Festabend musikalisch. Der Freistädter Kabarettist Ernst Aigner brachte bei seinem Auftritt das Publikum nicht nur zum Lachen, sondern mit eindringlichen Worten auch zum Nachdenken.

