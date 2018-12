Wirtschaft will Bau der Donaubrücke in Mauthausen deutlich beschleunigen

MAUTHAUSEN. Der neu formierte Verein „DoNeubrücke“ will Tempo machen, damit die Donaubrücke in Mauthausen früher als erwartet fertiggestellt ist.

Die Vorstände des Vereins „DoNeubrücke“: Josef Scheuchenegger, Karl Hasenöhrl, Leonard Helbich-Poschacher und Johannes Bild: privat

Die Initiative „DoNeubrücke – Zukunft für die Region“ setzte sich vor einem Jahr zum Ziel, die politischen Entscheidungsträger in Ober – und Niederösterreich zu einem raschen Beschluss für einen Neubau der Mauthausner Donaubrücke zu bewegen. Nachdem dieser Etappensieg rasch erzielt worden war, haben sich die Verantwortlichen nun neue Ziele gesetzt.

Während der jetzige Projektplan eine Fertigstellung der Brücke frühestens im Jahr 2027 vorsehe, ist der Vorstand des neuen Vereins überzeugt, dass bei entsprechend professioneller Abwicklung eine Inbetriebnahme bereits drei Jahre zuvor, also 2024 möglich sei.

„Wir sind froh, dass die verantwortlichen Politiker in Ober- und Niederösterreich jetzt die Dringlichkeit unseres Anliegens erkannt und rasche Entscheidungen Richtung Neubau getroffen haben“, sagt Vereinsobmann Johannes Hödlmayr, Vorstand der Hödlmayr AG. Den Zeitplan beurteilen die Vereinsvertreter aber skeptisch. „Wenn hier die neuen rechtlichen Möglichkeiten, die etwa eine verkürzte Umweltverträglichkeitsprüfung oder das Standortsicherungsgesetz bieten, anwenden, ist für uns die Fertigstellung der neuen Brücke bis 2024 nicht nur möglich, sondern angesichts der Dringlichkeit sogar zwingend notwendig“, sagt Hödlmayr.

Neben der Beschleunigung der juristischen Verfahren spielen aber natürlich auch die Verhandlungen mit den betroffenen Grundeigentümern eine wesentliche Rolle. Vor allem auf niederösterreichischer Seite verliefen diese bislang mehr als zögerlich. „Hier wollen wir uns als Verein aktiv mit einbringen“, sagt Josef Scheuchenegger, Betriebsrat bei Engel Austria. Der Arbeitnehmervertreter weiß aus eigener Erfahrung, wie hoch der Leidensdruck für Pendler und Unternehmen mittlerweile ist. „Engel betreibt ja neben dem Hauptsitz in Schwertberg im unmittelbar benachbarten Niederösterreich einen weiteren Standort. Die Probleme, die uns durch die laufenden Staus im Bereich der Brücke entstehen, sind mit Zahlen alleine nicht mehr beschreibbar. Hier geht es um einen permanenten Abfluss von Know-How und Erfahrung in Form von Mitarbeitern, die sich das tägliche Stau-Chaos einfach nicht mehr antun wollen.“

Die Verantwortlichen der Initiative DoNeubrücke planen, sich noch aktiver im Projekt zu engagieren. Zu diesem Zwecke wurde die bislang „lose“ Organisationsform einer Initiative nun in ein Vereinskonstrukt umgewandelt. „Als registrierter Verein mit mehr als 100 Mitgliedern besteht für uns die Möglichkeit, im notwendigen UVP-Verfahren Parteienstellung zu erlangen. Diese Möglichkeit für eine positive Mitgestaltung wollen wir in jedem Fall nutzen“, erklärt Vorstandsmitglied Karl Hasenöhrl die organisatorische Veränderung. „Will man der vieldiskutierten Landflucht, verbunden mit all den negativen Begleiterscheinungen, Einhalt gebieten, muss für eine moderne und zukunftssichere Verkehrsinfrastruktur gesorgt werden. Die Bevölkerung in der Region hat sich dies einfach verdient“, ergänzt Vereinsvorstand Leonhard Helbich-Poschacher. WEr mitglied werden möchte kann sich unter info@doneubruecke.jetzt melden

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema