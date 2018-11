Wenn sich Politik und Kirche die Zähne ausbeißen, haut eben der Braumeister zu

Schlägler Doppelbock als genussvoller Höhepunkt im Jubiläumsjahr

Nach dem geglückten Anstich stieß man mit dem frischen Doppelbock an: Stiftskämmerer Markus Rubasch, Betriebsleiterin Elfriede Haindl, Braumeister Reinhard Bayer, Abt Martin Felhofer, Prior Pater Johannes Pausch vom Europakloster Gut Aich und Landeshauptmann a.D. Josef Pühringer (v.l.). Bild: Mathe

AIGEN-SCHLÄGL. Seinen 20. Doppelbock-Anstich erlebte Schlägls Braumeister Reinhard Bayer heuer im Aigener Vereinshaus und ihm sollte eine ganz besondere Rolle an diesem Abend zukommen. Der edle Trunk erwies sich nämlich als ebenso widerstandsfähig wie die Prämonstratenser Chorherren selbst, die es in Schlägl ja schon seit 800 Jahren gibt. So bissen sich Landeshauptmann a.D. Josef Pühringer und Prior Pater Johannes Pausch vom Europakloster Gut Aich beim Anstich die Zähne aus. Alles Zuhauen half nicht, der Bock wollte nicht fließen. Auch Abt Martin Felhofer schlug zwar beherzt zu, musste aber das Zapfzeug weiterreichen. In die Bresche sprang dann eben der Braumeister höchstselbst. Er trieb den Hahn mit dem Mut der Verzweiflung ins Spundloch: „Ich hab mir gedacht, das musst du jetzt schaffen, sonst stehen wir schön blöd da“, verriet er nach dem doch noch geglückten Anstich.

Die Arbeit hat sich gelohnt

Die Arbeit hat sich schließlich doch noch gelohnt und die Gäste des Abends - Partner, Kunden, Mitarbeiter und Freunde der Stiftsbrauerei - ließen sich das Starkbier schmecken. Messingfarben mit Reflexen von Bernstein und Bronze zeigt sich der heurige Bock im Glas recht gefällig. Doch nicht nur für das Auge ist der Doppelbock ein wahrer Genuss, sondern auch für Nase, Zunge und Gaumen. Frische Getreidenoten und fruchtige Töne erfreuen die Nase. Im Antrunk offenbart sich dem Bockbier-Genießer ein vollmundiger Körper und reichlich Malzsüße, die die Hopfenbittere elegant ausbalanciert. Ins Schwärmen kam da auch Prior Johannes Pausch: „Als Wirtshauskind aus Bayern ist ein Bockbier-Anstich so etwas wie der Schlüssel zum Paradies“, sagte der Festredner und erfreute die Gäste mit launigen Geschichten und Anekdoten.

Jubiläumsjahr im Stift

Pünktlich zum Abschluss der größten Umbauarbeiten der letzten 150 Jahre starteten die Prämonstratenser Chorherren die Feierlichkeiten des 800-Jahr-Jubiläums des Stiftes. Dieses prägt seit 1218 - einer Zeit in der von den Habsburgern noch keine Rede war - die geistliche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung des Oberen Mühlviertels. Heute ist das Stift ein wichtiger Arbeit- und Auftraggeber in der Region. „Seit 2014 haben wir 15 Millionen Euro investiert“, erläuterte Stiftskämmerer Markus Rubasch. So befindet sich derzeit auch die Stiftsbrauerei in der heißen Phase des Umbaus. Die Rohbauten für die Gär- und Lagertanks sowie den neuen Besucherzugang stehen. Die ersten neuen Tanks wurden geliefert und werden gerade verrohrt. Die Planung für die Innengestaltung der neuen Besucherräumlichkeiten sind voll im Gang. Bis April 2019 soll alles fertig sein. Die Besucher können dann ebenerdig und barrierefrei in die Brauereiführungen starten. Der Zeitpunkt ist gut gewählt, startet doch im nächsten Jahr auch die Landesgartenschau Bio.Garten.Eden in Aigen-Schlägl. Diese wird am 17. Mai feierlich eröffnet.

