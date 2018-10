Wenn Maturanten die "Firewall" knacken und in der Turnhalle feiern

PERG. Erstmals seit vielen Jahren werden heuer sämtliche Maturabälle wieder in Perg ausgetragen.

Die HTL eröffnet heuer den Reigen der diesjährigen Maturabälle. Fanden diese Bälle zuletzt oft an anderen Orten, etwa in der Ennser Stadthalle, statt, so kehren heuer sämtliche Maturanten aus dem Bezirk nach Perg zurück. Zum einen, weil mit der frisch renovierten Turnhalle jetzt wieder ein Ballsaal samt angeschlossener Disco-Halle zur Verfügung steht, das für glanzvolle Ballnächte wie geschaffen ist, zum anderen, weil sich mit Fabio König und Benjamin Suskic zwei Absolventen zusammengetan haben, die Maturanten bei der Organisation ihrer Bälle unter die Arme greifen.

"Wir haben 2011 mit der Ball-Organisation begonnen, da gab es hier eigentlich nur noch das Europagymnasium", erinnert sich Fabio König. Zunächst habe man die HTL zur Rückkehr nach Perg motivieren können, dann auch HAK und HLW. Mit dem BORG sei man nun wieder komplett. Die Begleitung umfasse vor allem die Erfüllung behördlicher und sonstiger Auflagen. "Das beginnt bei der Haftpflichtversicherung und geht bis zur Meldung der Musik bei der AKM", sagt Suskic. Nach sieben Jahren Maturaball-Begleitung haben sich Suskic und König ein so umfassendes Know-how erarbeitet, dass sie mittlerweile 20 Bälle in Oberösterreich und der Steiermark betreuen.

Diese Begleitung zu nutzen, habe sich gelohnt, sagt Marcel Fürlinger vom Maturaball-Komitee der HTL Perg: "Wir konnten mit ihr Ausgaben senken und Einnahmen lukrieren, auf die wir sonst nicht gekommen wären. Unterm Strich schaut für uns sicher ein Gewinn raus."

Auch in der Stadtpolitik wird die Rückkehr der Maturabälle mit Genugtuung registriert. "Die Stadtgemeinde investiert regelmäßig eine Menge Geld in die Höheren Schulen. Da ist es natürlich auch ein Zeichen von Wertschätzung, wenn die Schulen im Gegenzug ihre Bälle ebenfalls hier veranstalten", sagt Vize-Bürgermeister Peter Ganglberger (VP).

Der heutige HTL-Ball steht unter dem Motto "HTL Firewall – Wir sind durchgekommen!" Um alle Musikgeschmäcker zufriedenzustellen, spielt im Ballsaal das Tanzorchester Linz AG auf, während in der Disco DJ Vour moderne elektronische Beats auflegt. Kurzentschlossene können zum Preis von 19 Euro Karten an der Abendkasse erstehen.

Maturabälle in Perg

25. Oktober: „HTL Firewall – Wir sind durchgekommen“

3. November, „BHAKingham Palace – Unser krönender Abschluss“

17. November: „HLW Magic Moments – Fünf Jahre durchgezaubert“

19. Jänner: „BORG der Baumeister – Vier Jahre Großbaustelle“

2. Februar: „Euroversal Studios – acht abgedrehte Jahre“. Europagymnasium Baumgartenberg

