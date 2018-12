Weniger Plastiksackerl: Haibach geht mit gutem Beispiel voran

HAIBACH IM MÜHLKREIS. Gemeinde verteilte 700 Mehrweg Netzbeutel an die örtlichen Haushalte

Haibachs Bürgermeister Josef Reingruber (re.) und sein Team verteilten 700 Netzbeutel an die Haushalte im Ort. Bild: Gemeindeamt Haibach im Mühlkreis

Einen Anreiz, die Zahl der verwendeten Einweg-Plastiksackerl zu reduzieren, setzt die Gemeinde Haibach: Mit der Überreichung von je zwei Netzbeutel als Gemüse- oder Obstsackerl an alle Haushalte soll ein kleiner Beitrag zur Bewusstseinsbildung in der aktuellen Diskussion um das Plastiksackerlverbot sein.

Die ausgeteilten Netzbeutel eigenen sich speziell für den schnellen Einkauf, ob nun im Supermarkt oder beim Gemüsehändler: Wenn man das Sackerl dabei hat, muss man nicht auf eine Plastiktüte oder eine Papiertüte zurückgreifen. „Wir haben die Netzsackerl in Zusammenarbeit mit dem Bezirksabfallverband aus dem Grund angeschafft, weil sie super stabil sind, viel hinein passt und die Verkäuferin an der Kasse auch sieht, was der Einkäufer ins Sackerl eingepackt haben“, sagt Haibachs Bürgermeister Josef Reingruber der auch persönlich im Ort unterwegs war und Netzbeutel verteilte.

Die in Umlauf gebrachten Beutel lassen sich ganz klein zusammenfalten und immer in der Jackentasche oder im Rucksack mit sich tragen. Damit seien sie auch bei spontanen Einkäufen immer griffbereit, betont Reingruber: „Wir in der Gemeinde Haibach begrüßen das angekündigte Plastiksackerlverbot der Bundesregierung. Wir sind uns aber auch bewusst, dass weitere gezielte Maßnahmen und Aktionen – so wie nun bei uns - gesetzt werden müssen, damit dieses Verbot auch wirklich greift.“

