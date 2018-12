Weihnachtliche Klänge in Saxens Musik-NMS

SAXEN. Adventkonzert für schwer kranken Buben aus Mitterkirchen

Traditionelle und moderne Weihnachtslieder gaben die Schülerinnen und Schüler bei ihrem Adventkonzert zum Besten. Bild: lebe

Einen besinnlich-unterhaltsamen Abend gestaltete die Musik-NMS Saxen am Donnerstag vor Weihnachten. Chor und Instrumentalensembles wechselten einander ab und auch ein kleiner, feiner Lehrerchor stimmte mit Volkswaisen auf das bevorstehende Weihinachtsfest ein. Dass man in Saxen nicht nur musikalische sondern auch schauspielerische Talente heranbildet, bewies ein kurzes Bühnenstück über Geschenke, die wirklich nachhaltig sind. Apropos Nachhaltigkeit: Dieses Ziel verfolgt die Schule auch mit dem Entschluss, den Erlös des Adventkonzerts an den schwer kranken Sebastian Haider aus Mitterkirchen zu spenden. Der Vierjährige, der das Konzert im Beisein seiner Eltern mitverfolgte, soll einen Sprachcomputer erhalten, mit dessen Hilfe er sich seiner Umwelt besser mitteilen kann als ihm dies bisher möglich ist.

