Warum billiges Fleisch teuer kommt

PERG. Marketing-Gruppe der HAK Perg ging den Essensgewohnheiten der Österreicher auf den Grund.

Ein Schatz vegetarischer Köstlichkeiten aus der Region beim Schulbuffet. Bild: privat

Worauf achten wir bei unserer Ernährung und wie wirkt sich unser Essverhalten auf unsere Umwelt aus? Antworten auf diese und weitere Fragen recherchierte die Marketinggruppe der dritten Klassen an der Handelsakademie Perg. Dazu führten die Jugendlichen zunächst eine Umfrage zu den Ernährungsgewohnheiten der Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte durch und präsentierte die Ergebnisse. Fleisch stellt demnach für viele einen wesentlichen Ernährungsbestandteil dar, ebenso aber auch regionale und biologische Produkte.

Welche zum Teil erschreckenden Auswirkungen der übermäßige Konsum von tierischen Produkten hat, wurde mit dem Film „Hope for all - Unsere Nahrung unsere Hoffnung“ für die Schüler/innen ersichtlich. So wurde darin ersichtlich, welch enormer Wasserbedarf pro Kilo Lebensmittel wie beispielsweise Fleisch, Käse oder Eier besteht. Ein Thema war auch, Tierleid mitunter in Kauf genommen wird, um immer mehr und immer billiger Fleisch konsumieren zu können.

„So wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. Wir brauchen wieder mehr Bewusstsein, was unsere Ernährung und die Herkunft der Nahrung betrifft. Massentierhaltung darf uns nicht egal sein. Als mündige Konsumenten kann jeder für sich - auch im Kleinen - viel bewirken!“ gab Projektorganisatorin Sandra Kern den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg. „Wachrütteln und Bewusstseinbilden sind ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, schätzt Direktorin Gabriela Teubenbacher diese Initiative an ihrer Schule.

Zum Probieren von Alternativen zum aktuell sehr hohen Fleischkonsum recherchierten die Schüler einige vegetarische Rezepte und kochten diese mit viel Eifer. „It’s up to us!“ - so der Slogan der Marketinggruppe - wurde also in die Tat umgesetzt. Regionales und biologisches Gemüse wurde dafür vom Bio-Gemüsehof Voggeneder, Naarn und von Achleitner Einlegegemüse, Au/Donau zur Verfügung gestellt.

Den krönenden Projekt-Abschluss bildete zuguterletzt ein reichhaltiges, buntes Buffet für die gesamte Schule mit einem Schatz an kulinarischen, vegetarischen Köstlichkeiten.

