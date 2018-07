Waldluftbaden vor den Toren der Bezikshauptstadt

FREISTADT. Die Tradition der Sommerfrische wird beim Spaziergang durch das Thurytal mit Annemarie Lamdorfer und Veronika Peherstorfer wieder lebendig.

Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer mit den Freistädter Waldluftbademeisterinnen Annemarie Larndorfer (li.) und Veronika Peherstorfer (re.) im Thurytal. Bild: Stadtgemeinde Freistadt

Kühl, aktivierend und unglaublich gesund: Spaziergänge im Wald werden wieder zusehends als willkommener Ausgleich für einen hektischen Alltag gesehen. Begleitete Wanderungen zu Kraftplätzen in den Mühlviertler Wäldern erfreuen sich wachsender Beliebtheit. „Waldluft-Baden“ nennen sich diese touristisch buchbaren Aktivitäten und auch vor den Toren der Bezirkshauptstadt sind solche Touren möglich: Die beiden Freistädterinnen Annemarie Larndorfer und Veronika Peherstorfer haben den 80 Unterrichtseinheiten umfassenden Lehrgang zur diplomierten Waldluftbademeisterin erfolgreich abgeschlossen und bieten nun Wanderungen zu den Kraftplätzen im Thurytal und entlang des Wasserwanderwegs in Freistadt an.

Freistadt ist eine von zwölf zertifizierten Mühlviertler Waldluftbade-Gemeinden, die durch einen gemeinsamen Weitwanderweg miteinander verbunden sind. Die medizinischen Grundlagen für das „Mühlviertler Waldluftbaden“ lieferte eine in Europa einzigartige medizinische Langzeit-Studie, bei der sich 20 Testpersonen über einen Zeitraum von neun Monaten mindestens vier Stunden pro Woche im Wald aufhielten. Das Ergebnis war neben einer subjektiven Steigerung des Wohlgefühls auch eine messbare Veränderung im vegetativen Nervensystem. Demnach schützt Waldluftbaden das Herz, baut Stress ab, bringt guten Schlaf, fördert die allgemeine Widerstandskraft und regelt die Verdauung.

Wanderungen um Freistadt Ein optimal geeigneter Ausgangspunkt für Wanderungen in und um Freistadt ist der Wanderstein auf der Promenade in der Nähe des Scheiblingturms. Von dort aus starten Touren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Zu den beliebtesten Zielen zählt das wildromantische Thurytal. Erholung und Abwechslung für die gesamte Familie bietet außerdem der Flaps-Fitweg in der Zelletau. Der zwei Kilometer lange Wanderweg mit Spiel- und Sportgeräten ist kinderwagentauglich. Weitere Ausflugsmöglichkeiten sind der Wasserwanderweg, der mittelalterliche Erlebnispfad oder der Planetenwanderweg.

Nähere Informationen rund ums Waldluftbaden und alle Waldluftbademeister in der Region findet man unter www.waldluftbaden.at.

