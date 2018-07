Von der Zeugnisvergabe zum neuen Spielplatz

SCHWERTBERG. Der neu gestaltete Spielfläche im Park an der Aist wurde pünktlich zum Ferienbeginn eröffnet.

Ein Luftballonstart eröffnete den frisch sanierten Park an der Aist. Bild: Marktgemeindeamt Schwertberg

Gleich doppelten Grund zur Freude hatten am Freitag die Schulkinder aus Schwertberg: Unmittelbar nach der Zeugnisverteilung lud Bürgermeister Max Oberleitner die Schwertberger Kinder in den frisch sanierten Park und ließ ihn mit einem Luftballonstart eröffnen. 110.000 Euro wurden seit dem Vorjahr in die Neugestaltung des Parks investiert. So wurden neue Wege barrierefrei, samt Beleuchtung angelegt, verschiedenste Bäume und Sträucher gepflanzt, Sitzgruppen aus Gabionen aufgestellt und das Stromnetz für künftige Veranstaltungen erneuert. Herzstück des Parks ist aber der erweiterte Spielbereich. Die neuen Spielgeräte (Schaukeln, Rutschen etc.) wurden erst eine Woche vor Schulschluss montiert und nun offiziell von den Kindern in Betrieb genommen.

Kulturbühne geplant

Im Herbst werden im Park noch auf Initiative der „Gesunden Gemeinde“ mehrere Fitnessgeräte für Erwachsene aufgestellt. „In den kommenden Jahren möchte ich auch noch in eine Kulturbühne mit Abstellräumen samt WC-Anlage investieren“, kündigt Schwertbergs Bürgermeister an. Aufgrund vieler laufender Großprojekte im Gemeindegebiet muss dieser Wunsch aber noch ein wenig auf seine Realisierung warten – bis es der budgetäre Rahmen erlaubt. Die Kinder sind jedenfalls schon jetzt vom riesigen, erweiterten Spielplatz im Park begeistert.

Gleichzeitig mit der Eröffnung des sanierten Parks wurde auch die diesjährige Ferienpass-Aktion der Gemeinde Schwertberg gestartet. Zahlreiche Vereine, Körperschaften und politische Organisatione engagieren sich dabei, um Kindern und Jugendlichen mit einem vielseitigen Angebote die Ferienzeit zu verschöndern.

