Von der Baustelle zum Personal: Die Kinder-Reha in Rohrbach wächst

Das erste Musterzimmer ist fertig, Mitte 2019 wird die Kinder-Reha in Betrieb gehen

Bürgermeister Andreas Lindorfer, Direktor Peter Pröll, Geschäftsführer Claus Brunner und Projektverantwortliche Sabine Rekar freuen sich im ersten Musterzimmer der Kinder- und Jugend-Reha Rohrbach-Berg Platz nehmen zu können. Bild: (Fellhofer)

ROHRBACH-BERG. Noch wurlt es auf der Baustelle der Kinder- und Jugend-Rehaklinik in Rohrbach-Berg. Mehr als 100 Handwerker schrauben, bohren und spachteln an allen Ecken und Enden. Mitte 2019 soll alles fertig sein. Die Reha-Einrichtung für Kinder und Jugendliche wird dann mit 77 Patientenbetten und 67 Plätzen für Begleitpersonen in Betrieb gehen. „Die Gebäudehülle ist soweit dicht. Nun haben die Installationsarbeiten und der Ausbau volle Fahrt aufgenommen. Aktuell beschäftigen wir uns mit dem Einrichtungskonzept. Die Möbeltischler scharren in den Startlöchern“, freut sich Sabine Rekar, die zuständige Betreuerin von der hospitals ProjektentwicklungsgesmbH und freut sich auch gleich ein Musterzimmer präsentieren zu können.

„Wir wollen in unserer Ausrichtung sehr flexibel sein, weil wir Gäste von null bis 18 Jahren haben. Deshalb müssen auch die Zimmer an alle Bedürfnisse individuell anpassbar sein. Während bei Kleinkindern eher die Eltern zu Besuch kommen, kann es schon sein, dass bei Jugendlichen schon die Freundin am Wochenende kommt“, erklärt Geschäftsführer Claus Brunner von hospitals.

Erster Direktor bestellt

Mit Peter Pröll als kaufmännischer Direktor ist auch schon das erste Drittel der kollegialen Führung fix. Der 47-jährige Ulrichsberger war in den vergangenen 19 Jahren Chef der Altenheime in Ulrichsberg und Aigen. Bis zum Jahresende soll auch die ärztliche Leitung und die Pflegedirektion besetzt werden. „Wir befinden uns gerade in der heißen Rekrutierungsphase“, sagt Brunner. Auch in allen anderen Bereichen wie Pflege, Reinigung, aber auch im medizinischen und therapeutischen Bereich sind die 90 Jobs noch nicht vergeben. „Mit Anfang nächsten Jahres geht es richtig los, dann werde ich auch schon mein Büro im neuen Haus bezogen haben“, lädt Peter Pröll ein, sich zu bewerben.

Erweiterung möglich

Beim Bau selbst wurde darauf geachtet, dass auch eine Erweiterung, beziehungsweise Aufstockung jederzeit möglich ist. „Wir können bei Bedarf und wenn es gut läuft noch um ein Drittel der Betten erweitern“, sagt Brunner.

Große Freude über das für den Bezirk einmalige Projekt zeigt sich naturgemäß Standortbürgermeister Andreas Lindorfer (VP): „Ich kann gar nicht oft genug betonen wie wichtig das Projekt für die Region ist. Mich freut besonders, dass der Bau auch in der Nachbarschaft so reibungslos mitgetragen wurde“. Insgesamt werden rund 23 Millionen Euro investiert.

