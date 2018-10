Von Palästina nach Perg: "Hier gibt es keine Stacheldraht-Zäune. Das ist gut!"

PERG. Nayef Magbout arbeitete ein Jahr lang als Freiwilliger mit Perger Jugendlichen.

Nayef Magbout (2.v.re.) mit Jugendlichen am Perger Hauptplatz Bild: JUZ Perg

Die sprachlichen Hürden sind nach wie vor da. Aber sie sind kein großes Hindernis. Nayef Magbout genießt im Umfeld des Perger Jugendzentrums großes Ansehen. Weil er einen "Draht" hat zu den jungen Menschen, er seine Werte klar vermitteln kann – und weil er mit der Spielkonsole ebenso gut umgehen kann wie mit einem richtigen Fußball. "Mit Sport habe ich schnell eine Brücke gebaut zu den Jugendlichen. Dann können wir auch über andere Dinge sprechen, die oft auch weit in das Persönliche reichen", sagt der 24-Jährige aus Nablus im Westjordanland.

Das erste Mal in Europa

Seit knapp einem Jahr ist Nayef als Freiwilliger im hiesigen Jugendzentrum tätig. Ermöglicht hat seinen Aufenthalt das Erasmus-Plus-Programm "Jugend in Aktion" der Europäischen Union. Sein Ziel: Jugendliche zu motivieren, zu begleiten und in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken. Nach zwei Aufenthalten in den USA ist die Arbeit in Perg für den Absolventen eines Ingenieurstudiums der erste längere Aufenthalt in Europa.

Von Beginn an beeindruckte Magbout in Österreich die kulturelle Vielfalt. "Bei uns in Palästina sind wir Araber mehr oder weniger unter uns. Die Siedlungen der Israelis sind hermetisch abgeriegelt und ins Ausland zu gelangen, ist nicht so einfach. Hier gibt es Österreicher, Rumänen, Bosnier, Albaner, Türken und noch einige mehr", sagt Magbout. Doch gerade bei Jugendlichen sei es recht einfach, die unterschiedliche Herkunft hinter sich zu lassen und an gemeinsamen Projekten zu arbeiten. "Es ist mir eigentlich recht schnell gelungen, ein Klima zu schaffen, in dem jeder mit jedem gut kann – unabhängig von Nationen und Religionen", erzählt Mabout. Respekt und Freundschaft stünden im Vordergrund – im direkten Austausch sei es einfach, Vorurteile abzubauen, was einer der Schwerpunkte seiner Arbeit in Österreich ist.

Neben seiner Arbeit mit Jugendlichen lernte der Palästinenser natürlich auch das Land Österreich kennen. "Einfach sein Fahrrad zu schnappen, eine Tour zu machen oder eine Wanderung zu unternehmen. Das geht bei uns daheim in Palästina nicht", sagt der 24-Jährige. Die Seen, die Berge und die grünen Hügel hätten ihm besonders gut gefallen. "Das hat mich auch darüber hinweg getröstet, dass es in Perg so gut wie überhaupt kein Nachtleben gibt." Und natürlich sind auch eine ganze Menge Freundschaften entstanden, die Nayef Magbout auch nach seiner Rückkehr nach Palästina am 31. Oktober pflegen will. "Ihr seid schon ein cooles Volk, lasst euch nicht gleich stressen, dieses Bild von Österreich werde ich sicher auch in meiner Heimat vermitteln."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema