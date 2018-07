Verunreinigtes Trinkwasser: 150 Haushalte vor Genuss des Leitungswassers gewarnt

REICHENAU IM MÜHLKREIS. Gewitter von vergangener Woche als Verursacher für Belastung mit Kolibakterien vermutet.

Das Wasser aus dem gemeindeeigenen Trinkwassernetz ist bis auf weiteres nicht genießbar. Bild: Foto: lebe

Die anhaltende Trockenheit bringt die Trinkwasserversorgung im Mühlviertel an ihre Kapazitätsgrenzen. In Reichenau im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) traten am Wochenende hingegen Probleme mit der Qualität des Wassers aus der Leitung auf: Hier müssen derzeit 150 Haushalte im gesamten Gemeindegebiet aus hygienischen Gründen auf das Trinkwasser aus der Gemeinde-Wasserleitung verzichten. Bei einer Routinekontrolle war am vergangenen Freitag eine erhöhte Bakterienkonzentration festgestellt worden.

Konkret lag die Belastung durch Kolibakterien, die im Trinkwasser festgestellt wurden, über dem zulässigen Höchstwert. „Wir haben alle Haushalte, die an die Gemeindewasserleitung angeschlossen sind, sofort informiert und aufgefordert, das Wasser unbedingt vorher abzukochen, ehe es getrunken wird“, sagt Reichenaus Amtsleiter Roland Hammer. Kolibakterien kommen grundsätzlich auch im menschlichen Darm vor: Ist ihre Konzentration im Trinkwasser aber zu hoch, können sie Infektionskrankheiten zur Folge haben. Genau das ist im Leitungswasser von Reichenau passiert. Durch das Erhitzen werden die Kolibakterien abgetötet.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein kräftiger Regenschauer, der am Mittwoch vergangener Woche über dem Gemeindegebiet niedergegangen ist, Einschwemmungen in eine der Trinkwasserquellen zur Folge hatte. Um die verunreinigte Quelle zu finden, werden seit gestern alle in Frage kommenden Quellen, die die Gemeindewasserleitung speisen, genauer untersucht. „Sobald wir die Verunreinigung lokalisiert haben, werden wir die betreffende Quelle absperren und das gesamte Wassernetz mit einer leichten Chlor-Dosierung durchspülen“, schildert Amtsleiter Hammer die weitere Vorgangsweise.

Im Verlauf dieser Tests wird dann hoffentlich auch geklärt werden können, ab wann das Wasser aus der Gemeinde-Leitung wieder als Trinkwasser freigegeben werden kann. Dies werde laut aktuellem Stand der Dinge wohl mindestens eine Woche dauern, so Hammer. Nicht betroffen sind jene Haushalte in Reichenau, die von einer der örtlichen Wassergenossenschaften mit Trinkwasser versorgt werden.

