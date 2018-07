Urfahrmarkt: Nur AEC-Besucher parken gratis

LINZ. Seit Freitag gilt ein neues Tarifmodell für die letzten 118 Parkplätze auf dem Urfahraner Jahrmarktgelände.

118 Stellplätze für Museumsbesucher bleiben auch weiterhin erhalten. Bild: Weihbold

Die Sperre des großen Pendlerparkplatzes auf dem Urfahranermarktgelände war eines der großen verkehrspolitischen Aufregerthemen im Vorjahr. Die Debatte über die Sperre des größten Parkplatzes in Linz mit Stellflächen für 1200 Autos hatte im Vorjahr begonnen, als die Stadt Linz daranging, Gebühren fürs Jahrmarkt-Parken (drei Euro pro Tag) einzuführen.

Eigentlich war das Parken dort schon seit vielen Jahren illegal, da die Jahrmarktfläche als Grünland gewidmet ist. Am 18. September 2017 sperrte der Magistrat schließlich den Parkplatz.

Hunderte Pendler verloren damals ihre angestammte Parkgelegenheit in der Landeshauptstadt. Die Angst, dass in Urfahr nach der Sperre die Parkplätze noch knapper werden könnten, weil Pendler ihre Autos kurzerhand in den Wohngebieten abstellen würden, bestätigte sich in den vergangenen Monaten jedoch nur teilweise. Ein kleiner Teil des Jahrmarktgeländes blieb als Parkplatz erhalten. 118 Stellplätze, die als Kundenparkplätze des Ars Electronica Center (AEC) vorgesehen sind, waren von der Sperre nicht betroffen. Nach einer Übergangslösung wird das AEC die Bewirtschaftung dieser 118 Parkplätze nun selbst in die Hand nehmen. Seit Freitag ist hier das Parken grundsätzlich kostenpflichtig. AEC-Besucher bekommen die Kosten für das Parkticket jedoch rückerstattet und können also zumindest über einen kleinen Umweg gratis parken.

Drei verschiedene Ticketarten werden angeboten. Ein 24-Stunden-Parkticket kostet 9,50 Euro. Ein 5-Stunden-Ticket kostet fünf Euro. Für Nachtschwärmer gibt es ein besonderes Angebot. Sie haben die Möglichkeit, ihr Fahrzeug von 18 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages um zwei Euro zu parken. "Da uns die Stadt Linz nun die Bewirtschaftung der 118 Parkplätze auf dem Areal des Urfahraner Marktgeländes übertragen hat, wollen wir durch dieses einfache Tarifsystem dafür sorgen, dass unsere Besucherinnen und Besucher künftig freien Parkraum vorfinden, und gleichzeitig setzen wir die im Baubescheid enthaltene Widmung für das Gelände um", fasst Diethard Schwarzmair, Geschäftsführer des Ars Electronica Linz, zusammen.

