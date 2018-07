Unterweißenbacher Juristin wird die neue Bezirkshauptfrau von Freistadt

BEZIRK FREISTADT. Andrea Außerweger tritt am 1. Oktober die Nachfolge von Alois Hochedlinger an

Andrea Außerweger wird Bezirkshauptfrau von Freistadt. Bild: privat

Sie habe nicht allzu lange überlegen müssen, erinnert sich Andrea Außerweger an jenen Tag als sie die Ausschreibung für die Stelle der Leitung der Bezirkshauptmannschaft Freistadt gelesen hat. „Das war gleich etwas, wo ich für mich gedacht habe: Das ist die richtige Herausforderung. Das würde ich gerne machen“, sagt Außerweger, die am Dienstagabend offiziell als Nachfolgerin von Alois Hochedlinger bekannt gegeben wurde. Ab 1. Oktober wird sie ihren Dienst als Bezirkshauptfrau in Freistadt antreten.

Beruflich hat es die gebürtige Unterweißenbacherin schon relativ früh nach Linz verschlagen. „Das hat schon in der Schulzeit begonnen, als ich bei den Kreuzschwestern angefangen und dann auch dort maturiert habe“, sagt Außerweger. Auch das Studium der Rechtswissenschaften sowie das Gerichtsjahr schloss die promovierte Juristin in Linz ab.

Juristin mit viel Erfahrung

Im Jahr 1983 wechselte sie in den Landesdienst, war hier 17 Jahre lang Referatsleiterin in der Verkehrsabteilung, ehe sie 2002 Leiterin der Abteilung Sicherheit und Verkehr an der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung wurde. Seit 2009 ist Außerweger zudem Stellvertreterin von Bezirkshauptmann Paul Gruber. „Im Bereich der Landesverwaltung habe ich viel Erfahrung. Jetzt noch einmal eine neue Aufgabe zu übernehmen, das hat mich aber schon gereizt. Die Verantwortung als Bezirkshauptfrau nehme ich gerne an“, sagt sie zum bevorstehenden Wechsel nach Freistadt.

Ihre Verbundenheit zu ihrer Heimat habe sie sich trotz des Berufslebens in Linz erhalten können, sagt Außerweger. „Ich habe in Unterweißenbach nicht nur meinen Hauptwohnsitz, sondern nach wie vor viele Freunde und verbringe eigentlich jedes Wochenende hier.“ Dass sie in drei Monaten auch ihren Arbeitsplatz in ihrem Heimatbezirk haben wird, darauf freut sich die 59-Jährige besonders. „Freistadt ist ein Bezirk, der gerade eine sehr spannende Entwicklung durchläuft, wenn ich etwa an die Betriebsansiedlungen entlang der S10 denke. Es ist aber auch ein sehr ländlich strukturierter Bezirk, in dem entsprechend auf Tradition Wert gelegt wird, mit einer wunderschönen Bezirkshauptstadt.“

Arbeit mit Einsatzkräften

Als Leiterin der Sicherheitsabteilung im Bezirk Urfahr kennt sie auch die Verantwortlichen von Polizei, Rettung und Feuerwehr im Bezirk Freistadt: „Die Zusammenarbeit mit den Einsatzorganisationen hat schon in Urfahr-Umgebung sehr gut funktioniert. Das wird bestimmt auch in Freistadt so sein.“ In andere Bereiche werde sie sich noch entsprechend einarbeiten: „Die oft genannte Frist von 100 Tagen möchte ich auch für mich in Anspruch nehmen.“ Privat geht Andrea Außerweger gerne ins Theater, hält sich mit Schwimmen fit und erkundet in ihrem Urlaub am liebsten die Kulturstätten Italien. Und: Sie nimmt sich gerne Zeit, um für ihre zwei kleinen Neffen da zu sein.

