Unendliches Universum des Mühlviertler Bierhandwerks

FREISTADT. Die neue Bierkultur stellt sich am 7. November im MÜK vor.

Christian Ruhsam weiß, was ein gutes Bier ausmacht. Am 7. November wird in Freistadt verkostet. Bild: Biertempel

Das Mühlviertel ist eine Bier-Hochburg. Das ist nicht nur den tragenden Säulen der gestandenen Brauereien zu verdanken, in denen das Bierhandwerk standhaft hochgehalten wird, sondern auch vielen kleinen Kreativen. Handwerklich gebrautes Bier aus dem Mühlviertel surft unaufhaltsam und in hoher Qualität auf der Craft-Beer-Welle. Diese neue Bier-Kultur stellt sich am 7. November um 18 Uhr im MÜK in Freistadt vor. Eine Mühlviertler Craft-Beer-Verkostung mit dem Bier-Scout Christian Ruhsam aus Neumarkt steht auf dem Programm. Auch er weiß: "Handwerkliche Biere aus dem Mühlviertel gibt es zuhauf – und das in höchster Qualität." Die Variation zwischen den einzelnen Stilen und Sorten ist dabei größer als von gängigen Bieren "von der Stange". Bei dieser Bierverkostung werden gedankliche und geschmackliche Einblicke in dieses junge Mühlviertler Bier-Universum eröffnet und mehr als 40 Sorten feinster, handwerklich erzeugter Biere aus dem Mühlviertel verkostet. Nach der erkenntnisreichen Verkostung nimmt sich jeder Teilnehmer ein Flascherl seines Lieblingsbieres als Gastgeschenk mit nach Hause. Die Teilnahmegebühr beträgt 39,90 Euro. Eine Anmeldung unter info@biertempel.at ist erforderlich.

Magister des Bieres

Der Neumarkter Magister der Geschichte Christian Ruhsam hat sich ganz und gar dem Biergenuss verschrieben. Für das Linzer Handelsunternehmen "Biertempel" zieht Ruhsam die feinsten Biere aus aller Welt an Land und stellt sie bei Verkostungen dem interessierten Publikum vor. Dabei wird er auch im Mühlviertel immer wieder fündig.

