Umfahrung: Gemeinde soll für sichere Straßenquerung 300.000 Euro zahlen

Planänderung: Weil im Umfahrungs-Vorprojekt noch eine Unterführung eingeplant war, diese aber „Plan-Optimierungen“ zum Opfer fiel, gehen in Peilstein die Wogen hoch

Konkret geht es um den Knoten beim Kommunalzentrum in Peilstein. Eine Fußgänger- und Radfahrer Unterführung wäre von der Gemeinde zu finanzieren. (Land OÖ) Bild:

PEILSTEIN. Einen höchst emotionalen Infoabend über das geplante Zehn-Millionen-Euro-Umfahrungsprojekt erlebten die Peilsteiner Bürger. Vertreter des Landes und der Gemeinde sollten Rede und Antwort stehen. Geredet hat dann fast nur Landes-Straßenplaner Thomas Ortmayr. Bürgermeister Franz Lindinger (VP) zog es über weite Strecken vor zu schweigen, obwohl er sich massiver Kritik gegenübersah.

Doch was war passiert: Die Peilsteiner Bürger, vor allem jene aus der Ortschaft Exenschlag, stoßen sich an einer gravierenden Abänderung des aktuellen Plans vom Vorentwurf (wir berichteten). Während im Vorprojekt noch eine Unterführung am Knoten beim Kommunalzentrum eingeplant war, fiel dieser „Plan-Optimierungen“ zum Opfer. Im Plan für die Wasserrechtsverhandlung im Frühling dieses Jahres fehlte die Unterführung plötzlich gänzlich. Aktiv kommuniziert wurde diese einschneidende Änderung seitens der Gemeinde sehr spät. „Warum informierte uns die Gemeinde nicht sofort über diese gravierende Planänderung“, kritisierten mehrere Besucher des Infoabends. Eine Antwort darauf blieb Bürgermeister Franz Lindinger schuldig. Kritik gab es auch daran, dass der alte, für viele als besser empfundene Plan noch lange auf der Landeshomepage einsehbar war: Thomas Ortmayr dazu: „Ich kann nicht jedes Mal, wenn wir was ändern, einen neuen Plan ins Internet stellen. Es wird auch jetzt wieder ein falscher Plan drinnen sein. In so einem Prozess gibt es laufend Anpassungen“.

Unterführung selbst zahlen

Statt der lange als fix eingeplanten Unterführung beim Kommunalzentrum ist im aktuellen Plan die Kreuzung mit Querungshilfen ausgestattet. Solche Fahrbahnteiler gelten zwar als sichere Lösung, sind aber bei den Bürgern wenig beliebt. Auf Ansuchen der Gemeinde Peilstein präsentierten nun die Straßenplaner des Landes eine weitere Möglichkeit.

Fußgänger-Röhre möglich

Machbar wäre eine zusätzliche Durchführung für Radfahrer und Fußgänger. In einer 15 Meter langen, natürlich beleuchteten Röhre könnten die Exenschläger die Umfahrungsstraße unterirdisch queren und auf einer zirka 35 Meter langen Rampe wieder auf die bestehende Straße beim Kommunalzentrum Richtung Ort gelangen. Die Kosten von geschätzten 300.000 Euro müsste die finanzschwache Gemeinde Peilstein selbst stemmen. „Wir haben mit den Querungshilfen eine sichere und dem Stand der Technik entsprechende Lösung vorgeschlagen. Wenn es Zusatzwünsche gibt, müssen diese auch von jenen bezahlt werden, die sie äußerten“, ließ Ortmayr keinen Zweifel daran, dass die Gemeinde die Kosten aus dem laufenden Budget finanzieren müsse. Groß diskutieren wollte der Bürgermeister über diese Lösung an diesem Abend nicht: „Natürlich brauchen wir eine ordentliche Lösung für Fußgänger. Die Gemeinde wird sich auch darum bemühen. Eines muss uns aber klar sein, wenn wir bei der Finanzierung der 300.000 Euro alleine gelassen werden, brauchen wir in den nächsten vier Jahren an keine größeren Anschaffungen oder Projekte denken“.

Entscheidung noch heuer

Ob die Röhre als abgespeckte Version der Unterführung dann kommt, soll noch heuer entschieden werden. Diese Entscheidung könnte aber ohnehin obsolet werden, wenn die betroffenen Grundstücksbesitzer die dafür benötigten Flächen nicht zur Verfügung stellen wollen. Die Freude darüber dürfte sich insofern in Grenzen halten, als diese Grundstücksbesitzer ohnehin schon die höchste Belastung der Umfahrung tragen werden müssen.

