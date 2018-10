Um nicht vergessen zu werden, nennt Erna Putz die NS-Opfer beim Namen

OHLSDORF, PEILSTEIN. Die Theologin erinnert in Peilstein an die politisch Verfolgten aus dem Bezirk Rohrbach.

Erna Putz wurde zu einer Anlaufstelle für Menchen, deren Großeltern in der NS-Zeit inhaftiert waren. Bild: ebra

In den letzten Kriegstagen erkannten viele Mühlviertler die Sinnlosigkeit der Weiterführung des Krieges und versuchten, mit lokalen Aktionen Militäroperationen zu verhindern. Der Schutz von Brücken vor Sprengung oder das Verstecken von Fahnenflüchtigen gehörten zu diesen Aktionen. Das Regime, in die Enge getrieben, reagierte vor seinem Untergang mit unerbittlicher Härte.

In Peilstein etwa versuchten mehrere Männer, die Panzersperren auf der Sternwald-Bundesstraße zu beseitigen, um den Ort vor alliiertem Beschuss zu bewahren. Sie wurden dabei von zwei Parteifunktionären beobachtet, die von ihnen die sofortige Wiederherstellung der Sperren forderten. Die Männer aus Peilstein beugten sich diesem Befehl.

Einen Tag später kam Gauleiter August Eigruber nach Peilstein, erfuhr von dem Vorfall, ließ die Männer festnehmen und nach Linz zur Vernehmung bringen. Karl Hartl, Josef Autengruber, Karl Haider, Johann Hesch und Maximilian Innertsberger wurden in Treffling standrechtlich erschossen, Franz Märzinger und Franz List gelang rechtzeitig die Flucht. Der beteiligte Gemeindearzt Auinger gehörte zu diesem Zeitpunkt der Wehrmacht an und wurde daher an ein Wehrmachtsgericht überstellt. Er überlebte.

An die 80 Menschen aus demBezirk Rohrbach wurden zwischen 1934 und 1945 wegen ihrer politischen Haltung verfolgt. Zuerst von den Austrofaschisten, danach noch mehr von den Nationalsozialisten.

Liste mit Namen und Urteilen

Die Ohlsdorferin Erna Putz hat eine Liste mit den Namen von den Betroffenen aus dem Bezirk – samt den Urteilsbegründungen. Es waren Sozialdemokraten, Kommunisten oft auch Zeugen Jehovas. Menschen, die dem Regime im Weg waren. "Es ist unglaublich, wie lange die Liste ist", sagt Putz. "Und das waren ganz normale Leute, Menschen wie du und ich."

Die Ohlsdorfer Publizistin und Theologin beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit diesen NS-Opfern. Auf das Thema kam sie im Zuge ihrer intensiven Auseinandersetzung mit Franz Jägerstätter. Der Innviertler Kriegsdienstverweigerer wurde 1943 hingerichtet und 2007 von Papst Benedikt selig gesprochen.

Anlaufstelle für Angehörige

Mittlerweile ist Erna Putz eine Anlaufstelle für Menschen aus ganz Oberösterreich, deren Großeltern von den Nazis ins Gefängnis oder ins KZ gesperrt wurden. Viele dieser Inhaftierten überlebten, aber auch nach dem Krieg blieben sie stigmatisiert.

Man betrachtete sie als vorbestrafte Verbrecher. "Es fiel den Familien schwer, darüber zu reden, was ich gut verstehen kann", sagt Erna Putz. "Erst die heutige Generation der Enkelkinder hat genug Abstand." Mehr noch: "Es gibt eine große Sehnsucht, darüber endlich offen zu reden und Frieden zu finden."

Eine Möglichkeit dazu gibt die Ohlsdorferin am Samstag in Peilstein. Los geht es um 18.30 Uhr mit einer Statio vor dem Kreuz auf dem Peilsteiner Friedhof. Vizekanzler a. D. Reinhold Mitterlehner spricht zur Begrüßung Worte des Gedenkens. Erna Putz verliest die Namen der aus politischen und religiösen Gründen Verfolgten aus dem Bezirk Rohrbach – samt Urteilsbegründung.

Gedenken an Ermordete

Danach geht das Gedenken beim Kriegerdenkmal weiter auf dem die zu Kriegsende ermordeten Peilsteiner namentlich angeführt sind. Nach dem Gedenken verliest Putz die Namen der in Hartheim ermordeten Menschen aus dem Bezirk Rohrbach. Um 19.30 Uhr findet in der Pfarrkirche Peilstein noch eine Eucharistiefeier mit Pfarrer Florian Sonnleitner statt. Eine Bläsergruppe der Marktmusikkapelle Peilstein begleitet die Veranstaltung musikalisch.

