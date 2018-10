US-Neuzugang soll Weg zu erstem Heimsieg ebnen

PERG. Prinz Brunnenbau Volleys verstärkten sich an der Aufspieler-Position.

Makayla Ferguson und Sportdirektor Josef Trauner Bild: Peter Maurer

Der verletzungsbedingte Ausfall von Aufspielerin Eveliina Koljonen kurz vor Saisonstart hat die Prinz Brunnenbau Volleys nun noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden lassen: Am Dienstag stieg mit der US-Amerikanerin Makayla Ferguson eine neue Spielerin in das Training der Pergerinnen ein. Die 22-Jährige aus dem Bundesstaat Indiana spielte zuletzt an der Butler University in ihrer Heimat. Sie wird die Prinz Brunnenbau volleys vor allem im Zuspiel unterstützen. „Nach dem Ausfall von Koljonen mussten wir eine Lösung auf dieser Position finden. Mit Makayla haben wir einen mehr als guten Ersatz gefunden“, sagt Sportdirektor Josef Trauner.

Ihr Debüt soll die neue Zuspielerin bereits diesen Samstag (17.30 Uhr), im Heimspiel gegen die Klagenfurter Wildcats geben. „Ich denke, wir haben eine gute Chance gegen Klagenfurt. Schon gegen Graz waren wir die kampfstärkere Mannschaft und haben uns nie aus der Fassung bringen lassen. Das sollte jetzt gegen die Wildcats auch nicht passieren“, sagt Perg-Trainerin Zuzana Pecha-Tlstovicova über das Spiel gegen die Kärntnerinnen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema