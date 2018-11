Trockenheit: Feuerwehr Tragwein transportierte schon 400.000 Liter Wasser

TRAGWEIN. Nahezu täglich werden Haushalte versorgt. Kein Ende der Misere in Sicht

Der Fuhrpark der Feuerwehr Tragwein Bild: FF Tragwein

Ebbe herrscht derzeit in zahlreichen Hausbrunnen im Gemeindegebiet von Tragwein. Eine Folge des außergewöhnlich trockenen Jahres 2018 mit viel zu wenigen Niederschlägen. In der örtlichen Feuerwehr wird 2018 – so viel steht jetzt schon fest – als ein Rekordjahr bei den durchgeführten Wassertransporten eingehen. Kaum ein Tag, an dem der Tankwagen der Feuerwehr nicht unterwegs ist, um betroffene Haushalte Trinkwasser zu versorgen. Auch jetzt noch ist vorerst kein Ende in Sicht – die Anfragen bei der Feuerwehr nach Wasser sind auf konstant hohem Niveau.

„Insgesamt haben wir heuer schon mehr als 400.000 Liter Wasser transportiert und dabei 1.700 Kilometer zurückgelegt“, weiß Daniel Schützenhöfer, Kommandant der Feuerwehr Tragwein. Umgerechnet entspricht diese Menge 2600 vollen Badewannen – und einer Fahrtstrecke von Tragwein bis Barcelona. Für die Feuerwehrleute bedeuten diese nahezu täglichen Transporte, dass sie zahlreiche Stunden ihrer Freizeit in die Versorgung trockengelegter Haushalte investieren.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar Fragender (6607) 29.11.2018 13:40 Uhr na so was.. dabei ist der Klimawandel laut (der später wegen verhetzung rechtskräftig verurteilten ) FPÖ-Umweltsprecherin lediglich das produkt einer einer "ideologischen Pseudowissenschaft" oder auch ein "ein künstlich herbei geschriebenes Scheinproblem".



Da dürfte die FF also nur zum Schein Wasser transportieren, denn die FPÖ lügt nie!



Naja... fast nie ..... also nicht sehr oft... also nicht jeden Freitag.. und nicht immer!



;-) Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema