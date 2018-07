Top-Bands machen in Pabneukirchen die Nacht zum Tag

PABNEUKIRCHEN. OÖNachrichten-Leser können einen VIP-Tisch für die „Zeltnächte Pabneukirchen“ am 20. Juli gewinnen.

Die Jungen Zillertaler ganz cool im Pool. Bild: Die Jungen Zillertaler

Was Ende der 1980er Jahre als eines von vielen Zeltfesten im Bezirk Perg seinen Ausgang nahm, hat sich mittlerweile zu einem Drei-Tages-Fest entwickelt, dessen Strahlkraft weit über Pabneukirchen hinaus reicht. Wenn der örtliche Union-Sportverein alljährlich Ende Juli seine Anlage in ein Fest-Areal verwandelt, kommen nicht nur tausende Besucher in den Ort sondern geben sich auf der Bühne auch die Stars der heimischen Unterhaltungsmusik ein Stelldichein. Da bilden das diesjährigen Zeltnächte vom 20. - 22. Juli keine Ausnahme.

Der Auftakt am Freitag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Blasmusik trifft Volksmusik“. Ab 19.30 Uhr gibt es Böhmisch-Mährische Blasmusik von absoluter Spitzen-Qualität mit der Gruppe „MACH7“, danach garantieren „Die Jungen Zillertaler“ für beste Stimmung bis in den frühen Morgen. VIP Tische für 8 Personen können unter der Telefonnummer 0680 / 20 23 122 oder per Mail an linggpeter@msn.com bestellt werden.

Am Samstag gastiert in diesem Jahr die Gruppe „Zwirn“ mit ihren Hits „Wüst Du“ oder „#hobidi“ bei der Sommerparty in Pabneukirchen. Vorverkaufskarten für beide Abendtermine sind bei allen Raiffeisenbanken in Oberösterreich sowie bei Ö-Ticket erhältlich.

Der Sonntag steht schließlich im Zeichen des Frühschoppens mit der Gruppe „Die 3Zünftigen“. Zudem findet am dritten Zeltfest-Tag auch das Pabneukirchner Gstanzlsingen statt. Mit dabei sind neben Sängern aus der Region auch die mehrfache Siegerin des Red Bull Gstanzl-Singens, Renate Maier aus Bayern. Der Eintritt am Sonntag ist frei - die Sportunion Pabneukirchen freut sich aber über freiwillige Spenden.

Die OÖNachrichten verlosen in Zusammenarbeit mit der Sportunion Pabneukirchen einen VIP-Tisch für acht Personen - acht Essen und 16 Getränke inklusive. Teilnahme auf www.nachrichten.at/gewinnspiele

