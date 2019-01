Theater-Gulasch mit Lachgarantie

SCHÖNAU IM MÜHLKREIS. Mit der Komödie "Schwammerlgulasch" startet das Theater Schönau in das neue Jahr.

Das Stück um die reiche Erbtante Paula, die ihre Familie mit ihren Spleens zur Weißglut und in der Folge sogar zu Mordplänen treibt, feierte am Silvesterabend Premiere im Jakobussaal der Pfarre. Die nächste Aufführung ist für den 6. Jänner um 14.30 Uhr angesetzt. Karten dafür und für die sechs weiteren Spieltermine sind an der Abendkasse sowie im Internet unter www.theaterschoenau. at erhältlich.

