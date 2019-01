Straßensperren wegen Schneedruck, auch Langlaufen ist zu gefährlich

MÜHLVIERTEL. Die großen Schneemassen bringen im Mühlviertel Bäume zum Knicken. Aus Vorsicht gibt es zahlreiche Straßensperren. Heute geht auch im Langlaufzentrum Schöneben nichts mehr.

Schneedruck im Mühlviertel Bild: Fellhofer

Alle Loipen im Nordischen Zentrum Böhmerwald sind aktuell wegen umgestürzter Bäume gesperrt. „Durch den großen Schneedruck sind viele Bäume umgestürzt und die Gefahr von weiteren umstürzenden Bäumen ist sehr hoch, deshalb bleiben alle Loipen im Nordischen Zentrum heute gesperrt“, heißt es im aktuellen Loipenbericht. Gesperrt sind sowohl die Einstiege in Schöneben und Grünwald, als auch jener in Oberhaag. Das Langlauf-Vergnügen wird auch andernorts durch die Neuschneemengen getrübt. Dort wo keine Bäume an den Loipen stehen, werde aber gespurt, sobald der Schneefall nachlässt.

Straßensperren im ganzen Mühlviertel

Auch im Straßenverkehr gibt es im ganzen Mühlviertel Beeinträchtigungen wegen der Schneemengen.

So gab es in den Morgenstunden vielerorts Straßensperren. An der Beseitigung des Schnees wird fieberhaft gearbeitet. Deshalb werden Sperren auch laufend wieder aufgehoben. Grundsätzlich gilt, wer Autofahrten vermeiden kann, solle dies tun. Vor allem im Oberen Mühlviertel sind es weniger die Schneemassen, die zu Problemen führen als die Tatsache, dass der Schnee recht nass ist. Deshalb halten die Äste und Bäume dem hohen Gewicht nicht mehr stand.

Gesperrt waren oder sind:

Grünwalderstraße zwischen Aigen und Grünwald

Güterweg Stift am Grenzbach von der Kreuzung List bis zur Kreuzung Kohlstatt

Hansberg Straße zwischen Waxenberg und Helfenberg

Schallenberg Straße zwischen Waxenberg und Traberg

Guglwaldstraße zwischen Haslach und St. Stefan

Amesedter Straße zwischen Amesedt und Putzleinsdorf

Waldweg-Landesstraße zwischen Waldhöhe und Pfarrkirchen

Güterweg Pfarrwald zwischen Weberschlag und Pfarrkirchen

Brunnwald Straße zwischen Bad Leonfelden und Traberg

B124, Königswiesner Straße zwischen Königswiesen und der Landesgrenze

Maria Bründl Straße zwischen Gutau und St. Oswald

Maascherstraße zwischen Aglasberg und St. Leonhard

Gutauer Straße zwischen Herzogreith und St. Leonhard und zwischen Langfirling und Rebuled

Pabneukirchner Straße zwischen St. Georgen am Walde und Pabneukirchen

Waldfeldstraße zwischen Waldfeld und Amesreith

Unterweißenbacherstraße zwischen Haiderwald und Unterweißenbach

Hirschbacherstraße zwischen Obergarn und Hirschbach

Kirchschlager Straße von der Kreuzung an der B126 bis zum Ortsgebiet

