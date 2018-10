Straßenaktion am Tag der Armut

MÜHLVIERTEL. Mit einem Aktionstag gegen "eiskalten Sozial-Abbau" machten die Volkshilfe-Bezirksgruppen am 17. Oktober auf den "Tag der Armut" aufmerksam.

In Rohrbach machte Bezirksvorsitzende Ingrid Groiß mit ihrem Team darauf aufmerksam, wie sich Sozialabbau auf die Betroffenen auswirken würde. In Schwertberg suchte Bezirksvorsitzender Karl Weilig das Gespräch mit den Menschen. "In Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs auf Kosten der Schwächsten zu kürzen, ist wirklich absurd und eiskalt", sagt Weilig. Die Volkshilfe fordert deshalb ein Arbeitslosengeld und Notstandshilfe in ausreichender Höhe, um das Abrutschen in die Armut zu verhindern.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema