Stoffe, Garne, Farben und hunderte Gestaltungsideen

HASLACH. Der Webermarkt bringt am Wochenende textile Kultur aus mehreren Ländern in das Mühlviertel.

Farbenfroh und kreativ präsentiert sich am Samstag und Sonntag der Webermarkt in Haslach. Bild: Marianne Kneidinger

Weber und Textilschaffende aus mehreren Ländern schlagen diesen Samstag und Sonntag beim Webermarkt in Haslach ihre Zelte auf. Im Alten Ortsteil „auf der Stelzen“ und rund um die ehemalige Textilfabrik Vonwiller präsentieren die von einer Jury ausgewählten Aussteller ihre hochwertigen Produkte.

Bei der „Faserzone“ können die Besucher im großen Veranstaltungssaal Garne, Geräte und Zubehör kaufen - und sich dabei von hunderten Ideen für das eigene Arbeiten daheim inspirieren lassen. Sehenswert sind die Ausstellungen „Sehnsucht nach Textilistan“ und „Die Farbe Blau“, die am Webermarkt-Wochenende von 10 bis 18 Uhr im Textilen Zentrum Haslach besichtigt werden können.

Es ist aber nicht nur der Webermarkt, der Haslach in den kommenden Tagen zu etwas Besonderem macht. Rund um den Markt treffen sich beim Sommersymposium „Textile Kultur Haslach“ Kreative aus Nah und Fern, um sich bei Vorträgen, Kursen sowie der internationalen Tagung „Building Bridges“ weiterzubilden. Fachleute und Vertreter von Textilverbänden aus elf europäischen Ländern kommen dazu in das Mühlviertel, um über engere internationale Kooperationen zu sprechen. Das Treffen dient auch als Vorbereitung für die große Europäische Textilkonferenz ETN, die im Juli 2019 in Haslach stattfinden wird.

