Stillgelegte Tischlerei in Grein wird zu Zentrum für StartUps der neuen Art

GREIN. Nachnutzungs-Konzept des Skloib-Areals setzt auf Wachstum durch regionale Vernetzung.

Ein innovatives Technologie- und Gründerzentrum ist am Standort der Tischlerei Skloib geplant. Bild: S_Arquitex Schreder & Partner

„Die Menschen streben nicht nach dem Perfekten, sondern vielmehr nach dem Persönlichen.“ So stimmte die deutsche Buchautorin Suzanne Grieger-Langer am Donnerstagabend bei einem „KickOn“-Programm auf die Herausforderungen erfolgreicher Unternehmen ein. Individualität und Flexibilität seien die Erfolgsfaktoren der Zukunft.

Diese beiden Elemente sind auch ein wesentlicher Bestandteil jenes Konzepts, mit dem Immobilien-Unternehmerin Adelheid Aigner und Projektleiter Michael Soschner dem 9000 m² großen Areal neues Leben einhauchen wollen. Das Innovationszentrum mit dem Namen „Greativo“ soll als Technologiezentrum der neuen Art innovative StartUps in den Strudengau locken und sie dabei unterstützen, ihre Produkte und Dienstleistungen erfolgreich am Markt zu etablieren. „Als wir das Konzept vor einem Jahr hier erstmals in einer kleinen Runde vorgestellt haben, war klar: Es wird nicht einfach“, sagte Soschner vor heimischen Unternehmern und Kulturschaffenden. Mittlerweile habe das Projekt Formen angenommen und ab Februar 2019 wird man mit regelmäßigen Events und Impulsen den Betrieb aufnehmen.

Kern des neuen Innovationszentrums sei die Vernetzung von StartUps, Kunstschaffenden und etablierten Unternehmern auf regionaler Ebene. „Die Leader-Region Perg-Strudengau zeigt seit einigen Jahren, wie Unternehmer durch Vernetzung auf die Überholspur kommen. Daran lässt sich gut anknüpfen“, sagt Soschner. Einen Vorgeschmack auf diese enge Verzahnung von Wirtschaft, Kunst und Regionalität bot die Präsentation am Donnerstag vor Ort. Künstler stellten ihre Arbeiten in einer Ausstellung vor, auf der Bühne gab es Musik und Unternehmenspräsentationen. Auch die Kulinarik kam in Person von Grill-Weltmeister Leo Gradl nicht zu kurz.

Dieser Wissensaustausch soll auch die DNA des künftigen „Greativo“-Innovationszentrum bilden. Im Erdgeschoss des Gebäudes sollen ein Hofladen, eine Gaswirtschaft sowie eine Markthalle für Veranstaltungen die Menschen zusammen bringen. Die Räume im ersten Obergeschoss sind für Büros und Ateliers reserviert, der zweite Stock soll Konferenzräume und weitere Büros beinhalten. Als möglicher Baubeginn für die Adaptierungen wurde am Donnerstag das Jahr 2020 genannt. Kooperieren wollen Aigner und Soschner beim Aufbau des „Greativo“ unter anderem mit der Linzer Tabakfabrik oder der Remise in Amstetten.

