St. Georgen liest die OÖN

ST. GEORGEN AM WALDE. Neues Schild ziert Fassade beim "Schwarzen Adler".

Gastwirt Manfred Schaurhofer mit dem nagelneuen OÖN-Schild Bild: privat

Hintergründe zum aktuellen Weltgeschehen sowie das Neueste aus Oberösterreich und dem Mühlviertel: Diese Mischung begeistert die Stammgäste von Manfred Schaurhofer in seinem Gasthaus "Zum schwarzen Adler" in St. Georgen am Walde. Deshalb hat der Wirt nun auch ein Nachrichten-Schild an seinem Haus im Ortszentrum montiert.

Wer ebenfalls Interesse an einem derartigen Schild für sein Haus hat, kann sich gerne an das OÖN-Marketing-Team wenden: marketing@nachrichten.at

