Speisekammer Wald in vier Gängen

GRÜNBACH BEI FREISTADT. Die Reihe „Mühlviertlerisch Tafeln“ mit Stargast und Fernsehkoch Mike Süßer machte am Samstag beim Grünbacher Forellenwirt Station.

Winzer Reinhard Waldschütz, Forellenwirt-Chefs Doris und Heinz Kastler, Fernsehkoch Mike Süßer Bild: Pullirsch

Genüssliches aus dem Wald stand am Samstag beim Forellenwirt in Grünbach im Mittelpunkt: Unter der Patronanz von Fernsehkoch Mike Süßer wurde bei der Veranstaltungsreihe „Mühlviertlerisch Tafeln“ groß aufgekocht. Rund 150 Gourmets genossen ein viergängiges Menü aus regionalen Köstlichkeiten wie Kräuterblütentopfen, gebeizter Lachsforelle in Sulz, einer Kräuterkraftsuppe mit Kübelspeck vom Mangalitza-Schwein sowie geschmortem Reh-Wellington mit Portweinkirsche und Kräuterlauch-Püree. Die Weinbegleitung stellte Top-Winzer Reinhard Waldschütz zusammen.

Auch Lukas Plöchl tafelte mit. „Unser Arbeitsaufwand vor der Veranstaltung war enorm. Es hat sich aber ausgezahlt“, waren sich die Forellenwirte Doris und Heinz Kastler nach dem Ereignis einig. Das bestätigten auch Gäste wie Stiegenwirtin Anna Hessl, Karl Steinbeiss (GFTourismusverband Mühlviertler Kernland), Maurerwirt Günter Maurer, Biersommelier Karl Zuser, Unternehmer Josef Kopplinger, Fruchtsaftproduzent Markus Mairinger, Heilkräuter-Pädagogin Katrin Pesendorfer sowie Remembar-Chef Gerald Pointner mit Gattin Birgit.

Zur Kulinarik gab es auch Kultur

Neben erstklassiger Kulinarik wurde von den Cellistinnen Carmen und Marlene Duschlbauer zwischen den Gängen auch Kultur serviert. Den Abschluss des Abends bildete der Auftritt von „Wendja“ alias Lukas Plöchl, der den Gästen seine aktuelle Single „Leben dein Leben“ präsentierte. Das Konzept von „Mühlviertlerisch Tafeln“, bei dem die Kultur und Kulinarik des Mühlviertels zusammengeführt werden, stammt übrigens von Tourismusverband Mühlviertler Kernland in Zusammenarbeit mit dem Genussland Oberösterreich.

