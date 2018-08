Sommer und Wein gingen beim Vinum Perg eine verlockende Verbindung ein

PERG. Tausende Besucher kosteten sich am Samstag in Perg durch Österreichs Wein-Vielfalt.

Es ist das größte Ein-Tages-Fest im Unteren Mühlviertel: Das Weinfest "Vinum Perg" lockte am Samstag erneut an die 10.000 Besucher in das Zentrum der Bezirkshauptstadt. Wobei der große Besucheransturm aufgrund der Hitze wie erwartet erst in den Abendstunden einsetzte. Jene, die bereits den Nachmittag einen der 90 Wein-Stände besuchten, taten dies ganz bewusst: Sie nahmen sich ausführlich Zeit für Verkostungen und ließen sich auch von den anwesenden Winzern gezielt beraten. So wie Johannes Zach aus Perg: "Ich möchte mir einige Winzer genauer anschauen, um Wein für daheim zu bestellen."

Die zahlreichen Weinbauern nutzten den Nachmittag ebenfalls, um untereinander ins Gespräch zu kommen.

"Die Vielfalt in Perg ist schon enorm. Man trifft hier zahlreiche Kollegen, mit denen man hervorragend fachsimpeln und über die Arbeit im Weingarten plaudern kann" , sagt Alfred Kretz aus dem Kamptal.

Dabei war seine Heimat mit acht vertretenen Winzern noch eine der kleinsten Vinum-Regionen. Alleine aus der Region Neusiedlersee waren 17 Weinbauern am Samstag nach Perg angereist, ebenso viele waren es aus dem Weinviertel und 19 aus den steirischen Weinanbaugebieten.

Volksfeststimmung am Abend

Zum ausgewachsenen Volksfest wurde das Vinum ab 19 Uhr, als sich an den drei Eingängen teils lange Warteschlangen bildeten. "Das Vinum ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt für den ganzen Bezirk. Es ist beeindruckend, was hier jedes Jahr los ist", war etwa Albert Kern aus Baumgartenberg beeindruckt.

Ab 21 Uhr gab es vor den besonders beliebten Ständen kaum noch ein Durchkommen und auch nach der offiziellen Sperrstunde um 24 Uhr genossen tausende Besucher die laue Sommernacht. Umso beeindruckender die Arbeit der Aufräum- und Reinigungsdienste: Sonntagfrüh erinnerte rund um den Hauptplatz kaum noch etwas an den Trubel der vergangenen Nacht.

