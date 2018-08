Sogar der Kaiser gratuliert Gramastettnern zum 500er

GRAMASTETTEN. Laurenzi-Kirtag und Festakt anlässlich 500 Jahre Markterhebung.

Die Markterhebung durch Kaiser Maximilian wird nachgestellt. Bild: privat

Ein Jahr lang haben Christine Ginterseder und ihr Team vom Kulturforum Gramastetten auf dieses Wochenende hingearbeitet. Da feiern die Gramastettner nämlich den 500. Jahrestag der Markterhebung ihrer Gemeinde. "Die geschichtlichen Recherchen beschäftigen uns sogar schon um einiges länger", sagt Ginterseder.

Die Verbindung von Tradition und Moderne ist die inhaltliche Klammer, die die beiden Festtage am Samstag und Sonntag zusammenhält. Kulturforum, Marktgemeinde und Vereine verwandeln am Samstag von 15 bis 21 Uhr den Marktplatz und die Marktstraße in ein historisches Festgelände. Hier werden etwa 30 Handwerker zeigen, wie Fassbinder, Stoffdrucker, Schafscherer und Holzschuhmacher vor 500 Jahren ihr Tagwerk vollbracht haben. Höhepunkt ist um 16 Uhr ein Historien-Schauspiel, bei dem die Markterhebung durch Kaiser Maximilian I. nachgestellt wird. Festansprachen werden Bgm. Andreas Fazeni sowie LH a. D. Josef Pühringer halten. Historische Tanzgruppen, Drehorgel- und Dudelsackspieler, die Maxi-Clowns und eine historische Rettungsmannschaft werden mit ihren Einlagen den Tag fröhlich ausklingen lassen. Als Moderator wird Franz Gumpenberger durch das vielfältige Programm führen. Den Abschluss bildet um 21 Uhr eine Feuershow.

Mit der Markterhebung war es den Gramastettner Bürgern erlaubt, Jahrmärkte abzuhalten. Auf dieses Privileg geht auch der traditionelle Gramastettner Laurenzi-Kirtag zurück, der am Samstag die Markterhebungsfeiern fortsetzt. Etwa 50 Kirtags-Standln werden den ganzen Tag über das Marktzentrum beleben. Einer der Höhepunkte ist der Auftritt der Maxi-Clowns (16 Uhr), die 500 Jahre Marktgeschichte humorvoll aufrollen werden. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Das Festprogramm

Samstag, 11. August:

15–21 Uhr: Altes Handwerk

16 Uhr: Festakt mit historischer Nachstellung der Markterhebung und Festansprachen

17.30–21 Uhr: Musik, Theater und Volkskultur am Marktplatz

21 Uhr: Feuershow

Sonntag, 12. August:

8–17 Uhr: Standlmarkt

9.15 Uhr: Laurenzi-Messe

10.30 Uhr: Frühschoppen

13 Uhr: Volkstanzgruppe

14 Uhr: BrassHouse

16 Uhr: Maxi-Clowns

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema