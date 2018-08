So wird der "Vinum"-Besuch ein Genuss

PERG. Mit dem "Vinum Perg" geht am Samstag das größte Ein-Tages-Fest im Bezirk an den Start.

90 Winzer aus ganz Österreich werden am Samstag beim Vinum in Perg erwartet. Bild: lebe

90 Winzer, etwa aus dem Kamptal oder dem steirischen Vulkanland, sowie 20 regionale Schmankerl-Anbieter werden am Samstag (14–24 Uhr) wohl an die 10.000 Besucher im Stadtzentrum von Perg verwöhnen. Die Mühlviertler Nachrichten haben gemeinsam mit Organisator Niklas Schützeneder fünf Tipps für einen rundum gelungenen Vinum-Besuch erstellt.

1 Zum Einkauf eignet sich am besten der Nachmittag – auch wenn es ziemlich heiß werden dürfte. Da haben die Winzer noch Zeit für ausführliche persönliche Beratung. Weingenießer können sich dabei in Ruhe einen Winzer aussuchen, bei dem sie verkosten möchten. Vor allem aber: Um diese Zeit ist auch noch garantiert kein Wein leer getrunken.

2 Weindepot: Wer sich den einen oder anderen Karton gesichert hat, muss diesen nicht den ganzen Abend mit sich herumschleppen. Beim Weindepot in der Einfahrt neben ÖAMTC-Reisen können Flaschen und Kartons kostenlos eingelagert werden. Die Abholung ist dann entweder abends beim Nachhauseweg oder aber auch ganz bequem am Sonntagvormittag (10–12 Uhr) möglich.

3 Lust auf Neues: Die große Vielfalt an Weinbauregionen und Winzern bietet Weinfreunden die ideale Gelegenheit, einmal Neues zu verkosten. Viele Winzer bieten besondere Variationen oder seltene Rebsorten an. So mancher Vinum-Besucher hat auf diese Weise schon neue Schätze für seinen Weinkeller entdeckt.

4 Steirereck und Burgenländerzeile: Seit Jahren eine fixe Größe und Treffpunkt für alle Liebhaber des Weißweins ist das Steirereck im Marschner-Hof. Neu ist heuer die sogenannte Burgenländerzeile auf der Südseite der Herrenstraße mit Rotweinen von A wie Achs bis Z wie Zechmeister. Auf dem übrigen Vinum-Gelände erwartet die Besucher wie gewohnt eine unheimlich vielfältige Mischung: Man kann sich innerhalb von fünf Ständen vom Burgenland über Niederösterreich in die Steiermark durchkosten und wieder zurück.

5 Regionale Schmankerl: Kräftig ausgebaut wurde in den vergangenen Jahren das Kulinarik-Angebot. 20 regionale Gastronomen bieten Schmankerl wie Bauernkrapfen, Käse, Aufstriche, Burger und vieles mehr. Es lohnt sich also durchaus, hungrig zum Vinum zu gehen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema