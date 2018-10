So will Einkaufszentrum „Donaupark“ der Online-Konkurrenz die Stirn bieten

MAUTHAUSEN. In zusätzlichen Komfort, moderne Eingänge und großzügige Toilettenanlage investierte Betreiber Leonhard Helbich-Poschacher 3,4 Millionen Euro.

Hinter der neu gestalteten Fassade gelangen die Besucher trockenen Fußes von einem Gebäudeteil zum nächsten. Bild: Donaupark

Zwei Drittel der täglich knapp 10.000 Besucher kommen des Einkaufens wegen in das Mauthausener Einkaufszentrum Donaupark. Ein Drittel nutzt die hier angesiedelte Gastronomie für Treffen mit Freunden. Diese Funktion des Areals als gesellschaftlicher Treffpunkt will Eigentümer Leonhard Helbich-Poschacher in Zukunft weiter stärken. „Einkauf muss ein Erlebnis sein. Wenn die Menschen auch noch zu uns kommen, um sich auszutauschen und eine gemütliche Stunde zu verbringen – noch besser“, sagt der Unternehmer. Denn diesen Erlebnis-Faktor könne ein Online-Portal nicht bieten.

Aus dieser Überlegung heraus investierte Helbich-Poschacher in den vergangenen Monaten in eine neue Fassadengestaltung, großzügige Portale und ein modernes Beleuchtungskonzept. „Wir sind von unserem Design im Jahr 2018plus angekommen“, sagt Helbich-Poschacher. Augenfälligste Neuerung ist die geschlossene und damit wettersichere Verbindung der einzelnen Gebäudeteile. Zudem dockt nun im Westen ein Glas-Kiosk an das denkmalgeschützte Salzmagazin an. Hier wird im November „Blumen Schürer“ aus Traun ein Floristik-Fachgeschäft eröffnen. Ebenfalls neu: die Zillertaler Trachtenwelt, MyShoes (beide seit Frühjahr 2018) sowie der Modespezialist mister*lady (November). Damit sind sämtliche Flächen im 21.767 m² großen Einkaufszentrum vermietet.

Ein „persönliches Anliegen“ sei ihm die Rundum-Erneuerung der Toilettenanlage gewesen, sagt Helbich-Poschacher. Diese wurde nun in der Nähe des Nordportals konzentriert, wobei bei der Planung besonders auf die Bedürfnisse auf Familien und Kinder Rücksicht genommen wurde. Helbich-Poschacher: „Wir haben im Damenbereich von drei auf sieben Toiletten aufgestockt, eines davon mit besonders viel Platz und einem Wickeltisch“ Allein dieser Teil der Modernisierung umfasst 300.000 Euro.

Der Donaupark Mauthausen ist das größte Einkaufszentrum zwischen Linz und Amstetten mit einem Einzugsgebiet von 40.000 Haushalten innerhalb von 15 Autominuten. Die 59 im Donaupark angesiedelten Geschäfte beschäftigen 350 Mitarbeiter und setzen pro Jahr etwa 62 Millionen Euro um.

