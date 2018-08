Smashland bringt Kabarett und Stadt-Clubbing

ROHRBACH-BERG. Ein fulminantes Wochenende veranstaltet der Verein SmashLand in Rohrbach.

Berni Wagner kommt nach Rohrbach. Bild:

Karten für das Kabarett mit Berni Wagner gibt es noch: Sieben Jahre in der Großstadt. Und je länger Berni hier wohnt, desto mehr leidet er am Gegenteil von Fremdenhass: Er mag niemanden mehr, den er kennt. Deshalb geht er auch mit Leuten, die er nicht kennt, an Orte, zu denen er nicht eingeladen ist, und unterhält sich dort in Sprachen, die er nicht spricht, über Themen, von denen er nichts versteht. Berni Wagner klärt bei seinem Auftritt am Freitag in der Stockschützenhalle Rohrbach-Berg auf über urbane Legenden und hat sein Programm "Babylon" mit im Gepäck. Im Anschluss spielt die Band sound-circle. Am Samstag organisiert SmashLand dann ein StadtClubbing mit der Band 2:tages:bart und DJ Reared. Der Reinerlös beider Veranstaltungen wird für gemeinnützige Zwecke verwendet.

