Simon Wagner zündet in Perg R5-Rakete

PERG. Heißer Vierkampf Keferböck-Rigler-Wagner-Zellhofer bei der Mühlstein Rallye am Samstag erwartet.

Rallye-Pilot Simon Wagner und Co-Pilot Gerald Winter Bild: privat

Auf einen hochkarätigen Rallye-Nachmittag dürfen sich am Samstag Motorsport-Fans im Raum Perg freuen. Bei der zweiten Auflage der Mühlstein Rallye kommt es nämlich zu einem heißen Showdown der aktuell erfolgreichsten Mühlviertler Rallyepiloten – und das noch dazu in Top-Fahrzeugen der R5-Kategorie.

Zahlreiche Top-Piloten am Start

Neben Johannes Keferböck (Skoda Fabia R5) und Gerald Rigler (Ford Fiesta R5/2) hat sich nun auch Simon Wagner in die Nennliste eingetragen. Der Mauthausener, der heuer im Peugeot-Werksteam die FIA Junioren-EM bestreitet, wird dabei mit seinem bewährten Beifahrer Gerald Winter einen Skoda Fabia R5 des ungarischen Teams Eurosol-Racing an den Start bringen. Ebenfalls im engsten Favoritenkreis: Titelverteidiger Martin Zellhofer. Ex-Staatsmeister Hermann Neubauer wird die Rallye in einem Vorausauto bestreiten.

"Ich freue mich wahnsinnig", sagt Wagner über den Start in seinem Heimatbezirk. "Ich weiß, was für eine große Chance das für mich ist und fühle dementsprechend auch einen gewissen Druck", so Wagner weiter. Sein Ziel ist es natürlich, ganz vorne dabei zu sein. "Mir ist bewusst, dass ich in Perg auf etliche schnelle Piloten treffe, die wesentlich mehr Erfahrung mit ihren Fahrzeugen haben. Trotzdem werde ich alles daran setzen, um am Ende ein gutes Resultat für mich und meine Sponsoren zu erzielen."

Nach seiner Sensationsfahrt bei der diesjährigen Jänner-Rallye, als er bis nach der letzten Sonderprüfung auf dem ersten Gesamtrang platziert war, ehe ihn auf der Verbindungsetappe ins Ziel das Getriebe seines Mazda 323 GT-R im Stich ließ, setzte sich Wagner das Ziel, noch heuer erstmals in einem R5-Fahrzeug Platz nehmen zu dürfen, um sich mit der heimischen Spitze zu messen. Dieser Wunsch ist nun in Erfüllung gegangen.

Wie er sich bei der Rallye am Samstag schlagen wird, hängt hauptsächlich davon ab, wie schnell Wagner seine Fahrweise auf das für ihn ungewohnte Fahrzeug einstellen kann: "Ich weiß, dass dafür nicht viel Zeit bleibt, aber ein kleiner Test vor der Rallye sollte sich ausgehen. Außerdem habe ich ein erfahrenes, professionelles Team an meiner Seite und auch von der Erfahrung meines Beifahrers Gerald Winter werde ich hier einmal mehr profitieren können."

Die Mühlstein Rallye startet am Samstag, 11. August, um 12 Uhr auf dem Gelände der Baufirma Krückl in Perg. Die insgesamt vier Sonderprüfungen werden zwischen Mitterkirchen und Naarn sowie nach dem Re-Grouping in Perg auf einem Rundkurs in Schwertberg gefahren. Bereits am Freitagabend (17.45 Uhr) präsentiert Simon Wagner seinen Skoda-Boliden vor dem "PergWerk", einem seiner langjährigen Sponsoren.

