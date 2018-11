Showdown in Perg: Wer ist die Nummer 1 in Österreich?

PERG. Am Freitag kommt es in Perg zum Duell um die Spitze in der Volleyball-Bundesliga

Pergs Kapitänin Diana Mitrengova hofft auf kräftige Fan-Unterstützung. Bild: SEPA Media / Iby

Nach zuletzt sieben Bundesliga-Siegen in Folge könnten die Prinz Brunnenbau Volleys dem aktuellen Erfolgslauf am Freitag eine erneute Sternstunde hinzu fügen: Noch nie standen die Mühlviertlerinnen auf Rang eins in der Austrian Volley League. Gelingt heute im Oberösterreich-Derby gegen Askö Linz/Steg ein Sieg, dann übernehmen die Pergerinnen damit nicht nur die Tabellenführung sondern sind zugleich Herbstmeister. Denn das Duell mit den Linzerinnen bildet zugleich den Abschluss der Hinrunde im Liga-Grunddurchgang.

Beste Voraussetzungen also für ein Volleyball-Fest der Sonderklasse in einer vollen Donauwell-Arena. „Das wird sicher eine tolle Show werden. Die Fans können sich auf Top-Volleyball einstimmen und wir hoffen auf eine fantastische Stimmung“, sagt Pergs Mittelblockerin Jordan Tucker. „Die Spiele gegen Linz sind immer sehr attraktiv für die Zuseher. Ich bin sicher, es wird ein gutes Spiel. Die Emotionen werden auf beiden Seiten hoch sein und wir werden wieder um jeden Ball kämpfen“, freut sich Pergs Kapitänin Diana Mitrengova auf das Duell.

Die Bilanz der Pergerinnen in den Duellen gegen Linz fällt mit 3:7 doch recht deutlich zugunsten der Hauptstädterinnen aus. Zuletzt setzte sich Linz/Steg im Meister-Playoff im Frühling nach Hin- und Rückspiel knapp durch. Derzeit liegen beide Teams nach acht Bundesliga-Spieltagen gleichauf an der Tabellenspitze, mit Vorteilen im Satzverhältnis für Linz. Ob das auch heute nach dem Derby so bleiben wird? Abwarten!

SG Prinz Brunnenbau Volleys gegen Askö Linz/Steg. Donauwell-Arena (Bezirkssporthalle) Perg. Freitag, 23. November, Spielbeginn: 18.30 Uhr

