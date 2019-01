Sechs Schulen im Mühlviertel wegen Schneechaos geschlossen

MÜHLVIERTEL. Wegen des starken Winters wurden die Schulen in St.Georgen/Walde, Pabneukirchen, St. Thomas am Blasenstein und Dimbach geschlossen.

Die vielen Straßensperren im Mühlviertel führten nun auch zu ersten Schulschließungen. Bild: Weihbold

Das Winterchaos macht vor allem im Bezirk Perg vielen Schulen zu schaffen. Einige wurden bereits ganz geschlossen. Die Volk- und Mittelschule Pabneukirchen bleibt jedenfalls am Mittwoch, 09. Jänner geschlossen. Die Volksschulen in St. Thomas/Blasenstein und Dimbach am 10.- und 11. Jänner. Noch bis Freitag, 11. Jänner geschlossen bleiben Kindergarten, Volksschule und Neue Mittelschule St. Georgen/Walde. Grund ist die außergewöhnliche Schneedruck-Situation.

Wie es kommende Woche weitergeht, wird noch entschieden. Derzeit sind zahlreiche Straßenverbindungen im Gemeindegebiet aufgrund umgestürzter Bäume geschlossen. So etwa die Landesstraße in Richtung Pabneukirchen, der Güterweg Ober St. Georgen beim Winterschlager sowie der Güterweg Henndorf beim Obereder Richtung Ebenedt.

„Das Problem sind die vielen über die Straße hängenden Bäume, die jederzeit herunter krachen können. Dadurch ist der Schulweg momentan einfach zu gefährlich“, sagt Bürgermeister Franz Hochstöger im Telefongespräch mit den Mühlviertler Nachrichten. Besonders haarig sei die Situation entlang des Güterwegs Ober St. Georgen. Hier hat der Schneedruck so viele Bäume erfasst, dass es sogar die Forstleute nicht wagen in das betroffene Gebiet zu fahren. „Es liegen zum Teil riesige Bäume quer über die Straße. Aber die Gefahr ist hier so groß, dass wir mit den Aufräumarbeiten noch zuwarten“, informiert Hochstöger.

Nachdem es bereits am Wochenende große Neuschneemengen gegeben hat, kamen in der Nacht auf Mittwoch weitere 15 Zentimeter hinzu. Da es sich dabei um relativ feuchten, schweren Schnee handelt, hat sich die Situation noch einmal verschärft. Jetzt wartet man in der Gemeinde die Witterung der kommenden Stunden ab. Hochstöger: „Prognosen sind zur Zeit ganz schwierig. Es kann durchaus sein, dass uns diese Ausnahmesituation noch mehrere Tage hindurch beschäftigen wird.“

Zumindest die Stromversorgung hat sich in weiten Teilen St. Georgens mittlerweile wieder normalisiert, nachdem es am Samstag in den Ortschaften Richtung Dimbach und Pabneukirchen zu Ausfällen gekommen war, deren Behebung bis Sonntagabend dauerte. „Speziell das von Ebner Strom versorgte Gebiet ist sehr ausfallsicher. Da wurde in der Vergangenheit viel in Erdkabel und Ringleitungen investiert. Das kommt uns jetzt zugute“, so der Bürgermeister.

