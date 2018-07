Schwerer Unfall auf B3 in Saxen

SAXEN. Zur Bergung eines Unfallfahrzeuges musste in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehr ausrücken.

Nach einem Überschlag kam das Unfallauto wieder auf den Rädern zum Stillstand. Bild: FF Saxen

Die Feuerwehren Saxen und Reitberg waren in der Nacht auf Dienstag zu Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall in Dornach gerufen worden. Laut Polizei-Informationen war eine 18-Jährige kurz nach Mitternacht auf der Donaubundesstraße von Grein in Richtung Saxen unterwegs. Sie gab an, dass bei Dornach unmittelbar vor ihrem Auto ein Tier über die Straße gelaufen sei. Deshalb habe sie die Kontrolle über ihr Auto verloren. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und überschlug sich, kam aber wieder auf den Rädern zu stehen. Die junge Lenkerin konnte aus eigener Kraft aus dem Auto aussteigen. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in das Landesklinikum Amstetten (NÖ) gebracht. Die Feuerwehren Saxen und Reitberg, die mit 25 Mann ausgerückt waren, transportierten das völlig zerstörte Auto von der Unfallstelle ab und reinigten die durch den Unfall verschmutzte Fahrbahn mit Ölbindemitteln.