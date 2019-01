Schulen öffnen ihre Türen heuer bei Tag und auch bei Nacht

MÜHLVIERTEL. Informationstage: Etliche Schulen stellen in den nächsten Tagen ihre Schwerpunkte vor.

Nicht nur aufgrund des Brexits in aller Munde: Schmankerl und Häppchen aus Großbritannien in der HLW Freistadt. Bild: HLW

Einblicke in den Unterrichtsalltag, Elterngespräche, Sport- und Musikeinlagen sowie vieles mehr stehen in den kommenden Tagen in den heimischen Schulen auf dem Programm. Die Mühlviertler Nachrichten geben einen Überblick.

ABZ Hagenberg: Im Agrar-Bildungszentrum Hagenberg bereitet man sich derzeit intensiv auf den Schul-Schnuppertag am Mittwoch, 23. Jänner, vor. Die jugendlichen Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Tag in den Fachrichtungen Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement sowie Landwirtschaft. Alle Schnupperer sind auch zum Mittagessen eingeladen. Um verlässliche Anmeldung wird ersucht unter 0732 7720 33400 oder lwbfs-hagenberg.post@ooe.gv.at

Europagymnasium Baumgartenberg: Eine Rätselrallye quer durch das gesamte Schulgebäude wird Volksschulkinder beim morgigen Tag der offenen Tür von 10 bis 13 Uhr durch das Haus führen. Eltern erfahren zudem aus erster Hand, was Unterricht, soziales Lernen, Kommunikation und Schulatmosphäre in diesem privat geführten Gymnasium bedeuten.

NMS 1 Perg: Einen Vormittag in der Schule verbringen können Mädchen und Burschen der 4. Klasse Volksschule beim Tag der offenen Tür am 16. Jänner in der NMS 1 Perg. Neben Führungen durch das Haus werden den Gästen auch ein Buffet sowie ein abwechslungsreicher Stationenbetrieb angeboten. Um 19.30 Uhr folgt ein Informationsabend für Eltern.

HAK & HTL Freistadt: Zum "Open Day" laden HAK und HTL (eine Zweigstelle der HTL "Paul Hahn" Linz) am 18. Jänner (13 bis 18 Uhr) nach Freistadt. Zahlreiche Details über Ausbildungsmöglichkeiten sowie Bildungszweige an der Schule erwarten die Besucher an diesem Nachmittag.

HLW Freistadt: Bei der "Langen Nacht der HLW" können die Besucher am Mittwoch, 16. Jänner, von 17 bis 21 Uhr in gemütlichem Ambiente und bei kulinarischen Köstlichkeiten mehr über die Schule erfahren. Direktor, Schulerhalter, Lehrkräfte und Schüler wollen mit Schulfilmen, Hausführungen und vielen persönlichen Gesprächen einen ebenso interessanten wie informativen Einblick geben.

BBS Rohrbach: Wer sich für den Besuch einer weiterführenden Schule interessiert, kann sich am 18. Jänner von 13 bis 15.30 Uhr und am 19. Jänner von 8.30 bis 11.30 Uhr in den Berufsbildenden Schulen in Rohrbach-Berg informieren. Die Schulformen HAK, HLW und FSD bieten verschiedene Schwerpunkte.

BG/BRG Rohrbach: Das Rohrbacher Gymnasium lädt sowohl Volksschul- als auch NMS-Absolventen zum Tag der offenen Tür. Dieser findet am Freitag, 18. Jänner, von 14 bis 17.30 Uhr statt. Es gibt Abenteuer- und Spielstationen, Workshops und Tanzvorführungen und vieles mehr. In der Oberstufe können individuelle Schwerpunkte für verschiedene Interessensgruppen entdeckt werden. Treffpunkt für Schüler der 4. Klassen der NMS ist um 15.30 Uhr vor dem Festsaal.

Sport-NMS Niederwaldkirchen: Um Bewegung und Sport dreht sich alles an der Sport-NMS Niederwaldkirchen, die am 17. Jänner ab 17 Uhr zum Infoabend einlädt. Außerdem kann man sich am 18. Jänner um 19 Uhr bei einem Schauturnen von der Qualität der sportlichen Leistungen überzeugen.

Sport- und Informations-NMS in Ulrichsberg: Zu einem Nachmittag der offenen Tür laden auch die Informations-Mittelschule (iMS) und die Sportmittelschule Ulrichsberg am Mittwoch, dem 23. Jänner von 13.30 Uhr bis 16:00 Uhr. Präsentiert wird nicht nur der "Abenteuer-Spielplatz" im Turnsaal, sondern auch der neue Informatik-Schwerpunkt und die digitale Grundbildung in allen vier Schulstufen. Außerdem werden auch die naturwissenschaftlichen Fächer und die künstlerische Bildung präsentiert. Es gibt auch Vorführungen der Sportklassen. Außerdem können sich Schüler und Eltern über die Tagesheimschule informieren.

Neue Mittelschulen des Bezirkes Rohrbach: Die elf Mittelschulen des Bezirkes Rohrbach bieten unterschiedliche Schwerpunkte und präsentieren diese an den Tagen der offenen Tür: Den Anfang macht am 11. Jänner die NMS in Aigen-Schlägl mit dem Schwerpunkt Informatik und Mechatronik. Weiter geht es am 16. Jänner in der NMS Neufelden. Dort hat man sich ganz der Musik verschrieben. Es folgt am 17. Jänner die SNMS Niederwaldkirchen. Am 23. Jänner öffnet die NMS Lembach ihre Pforten. Dort liegt der Schwerpunkt auf Naturwissenschaften und Technik sowie Informatik und Kommunikation. Außerdem ist man Ökologie-Schule. Auf den Nachmittag der offenen Tür am 23. Jänner in Ulrichsberg folgen am 24. Jänner Hofkirchen und St. Peter. Die Kompetenz-Ganztagsschule in Haslach präsentiert sich am 25. Jänner. Weiter geht es am 31. Jänner mit der TIME-NMS in Helfenberg. TIME steht für Technik–Informatik–Mathematik–Englisch. Am selben Tag hat die Europaschule Peilstein ihre Pforten geöffnet. Die Ökologie-Schule in Rohrbach-Berg präsentiert sich am 31. Jänner und 1. Februar.

