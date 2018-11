Schneepflugfahrer vereitelte auf dem Weg zur Arbeit Einbruch in Mühlviertler Bank

SANKT STEFAN. Der Schneepflugfahrer Karl H. ging Dienstag kurz nach 4 Uhr früh zu Fuß zu seinem Arbeitsplatz. Dabei erwischte er drei Einbrecher vor der örtlichen Bank. Als er die Polizei alarmierte, flüchteten diese.

Drei Einbrecher machten sich in der Bank zu schaffen. Bild: Hanner

„Als ich an der Bank vorbeikam, sah ich dort einen fremden Mann, der immer wieder zu mir her sah. ich dachte mir noch: Was wird der da schon so früh machen? Auf einmal klopfte er gegen die Fensterscheibe des Bankgebäudes und zwei vermummte Gestalten schauten heraus. Da wusste ich erst was los war“, erzählt der 38-Jährige. „Mir war ganz und gar nicht wohl und ich schaute, dass ich weiterkam.“ Beim Schneepflug angekommen, verständigte Karl H. sofort die Polizei. Die Täter waren aber beim Eintreffen der Polizisten bereits geflüchtet.

Die Einbrecher konnten lediglich den Deckel des Bankomaten abmontieren - Beute machten sie keine. Außerdem schlugen sie die Glaswand zwischen Bankomat und Schalterraum ein. Die Täter sollen sehr professionell vorgegangen sein. Das Überwachungsvideo zeigte, dass sie bereits einige Zeit am Werk waren und kurz vor dem Erfolg standen. Erst die unverhoffte Störung vereitelte den Einbruch. Außerdem sollen sie mit Chlor versucht haben mögliche DNA-Spuren zu beseitigen.

Schon im Oktober soll es verdächtige Beobachtungen rund um die Bankstelle in St. Stefan gegeben haben. Immer wieder waren Männer aufgefallen, die sich in der Nähe des Gebäudes herumtrieben. Ob es einen konkreten Zusammenhang zur heutigen Tat gibt, wurde seitens der Polizei nicht bestätigt. Allerdings sei man froh um jeden Hinweis: Die Polizeiinspektion Helfenberg ist unter 05 / 9133 4253-100 erreichbar.

