Schneedruck: Loipen in Schöneben noch gesperrt, Hochficht Zufahrt nach Sperre wieder freigeräumt

ULRICHSBERG. Die Sicherheitslage in Schöneben ist noch immer angespannt, deshalb sind die Loipen immer noch gesperrt. „Durch den großen Schneedruck sind viele Bäume umgestürzt und die Gefahr von weiteren umstürzenden Bäumen ist sehr hoch, deshalb bleiben alle Loipen im Nordischen Zentrum heute gesperrt“, heißt es im Loipenbericht. Am Hochficht sind die Lifte in Betrieb

Im ganzen Mühlviertel sind die Feuerwehren im Einsatz. Bild: Fellhofer

Die Sperre im Nordischen Zentrum Schöneben in der Gemeinde Ulrichsberg bleibt aufrecht. Zu gefährlich sei es momentan in den Waldstücken. Gesperrt sind sowohl die Einstiege in Schöneben und Grünwald, als auch jener in Oberhaag. Geöffnet haben die Anlagen im alpinen Skigebiet Hochficht. Zwar war die Zufahrt über Nacht gesperrt. Im Laufe des Vormittages sollen die Zufahrten aber wieder befahrbar sein. „Über Schwarzenberg ist ein Einstieg ins Skigebiet jederzeit möglich“, heißt es auf OÖN-Anfrage. Die Zufahrt zum Hochfichtzentrum war ebenfalls wegen umgestürzter Bäume für den Autoverkehr gesperrt.

Straßen gesperrt

Auch Straßensperren gibt es wieder im ganzen Mühlviertel:

B124, Königswiesner Straße zwischen Haid bei Königswiesen und der Landesgrenze

Böhmerwaldstraße in Aigen-Schlägl zwischen Oberhaag und der Staatsgrenze

Holzschlager Straße, Zufahrt zum Hochficht

Florentheiner Landesstraße zwischen Sandl und St. Oswald

Maria Bründl Straße zwischen Gutau und St. Oswald sowie zwischen Maria Bründl und Fürling

Maascherstraße zwischen Aglasberg und St. Leonhard

Pabneukirchner Straße zwischen St. Georgen am Walde und Pabneukirchen

Grünwalderstraße zwischen Aigen und Grünwald

Punkenhofer Straße zwischen Deubl und Fürling

Schallenberg Straße zwischen Waxenberg und Traberg

Guglwaldstraße zwsichen Haslach und St. Stefan

Waldfeldstraße zwischen Waldfeld und Amesreith

Amesedter Straße zwischen Amesedt und Putzleinsdorf -

Frauenwaldstraße zwischen Waldbad und Güterweg Schlag

Waldweg Straße von der Waldhöhe bis Pfarrkirchen

Brunnwald Straße zwischen Bad Leonfelden und Traberg

Unterweißenbacherstraße zwischen Haiderwald und Unterweißenbach

Hirschbacherstraße von Obergarn bis Hirschbach

Kirchschlager Straße von der Kreuzung B126 bis zum Ortsgebiet

Nordkammlandesstraße zwischen Kaltenberg und Unterweissenbach

Knausserlandesstraße zwischen Weitersfelden und Liebenau

die Pfaffetschlager Landesstraße von Pfaffetschlag bis Skigebiet Hochficht.

Außerdem gibt es lokal vereinzelt auch immer wieder Sperren von Güterwegen.

1 Kommentar rubicon (517) 10.01.2019 09:41 Uhr ein großes Problem, viele Autofahrer sind mit unzureichender Ausrüstung unterwegs. Keine Schneeketten, kein Allrad, schlechte Winterreifen, keine Seilwinde usw.

In Ländern, wo nicht gleich mit öffentlicher Hilfe gerechnet werden kann, ist auch die Motorsäge mit im Auto... Antwort schreiben

