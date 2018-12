Schloss-Advent: Treue Aussteller geehrt

KEFERMARKT. Auszeichnung der Jubiläumsaussteller beim 30. Weinberger Schloss-Advent

Markus P. Ladendorfer, Herta Affenzeller, LH Thomas Stelzer Bild: Land OÖ / Kraml

Die 30. Auflage des Weinberger Schloss-Advents in Kefermarkt überzeugte einmal mehr mit einem reichhaltigen und niveauvollen Angebot an handgefertigten Kunstgegenständen. Mehrere tausend Besucher bestaunten am Jubiläums-Wochenende die lebendigen Werkstätten und genossen die festliche Adventstimmung bei traditioneller Volksmusik sowie heiter-besinnlichen Anekdoten im Rittersaal.

Anlässlich des Jubiläums wurden von Landeshauptmann Thomas Stelzer und Markus P. Ladendorfer, dem Leiter von Schloss Weinberg, sämtliche Aussteller zu einer Ehrung auf die Bühne geholt, die bereits seit den Anfangstagen des Marktes – also seit 30 Jahren – fixer Bestandteil des Weinberger Schloss-Advents sind. Unter den ausgezeichneten Jubiläumsausstellern waren auch einige aus der unmittelbaren Umgebung. So beispielsweise das Konditoren-Ehepaar Lubinger aus Freistadt, die Zwirnknopfmacherin Herta Affenzeller, die Glasbläserei Otasek-Hartl sowie die Glasschleiferin Christine Guttenbrunner aus Kefermarkt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema