Rund um den Sternstein spuren zehn Freiwillige die Sternwald-Arena-Loipen

BAD LEONFELDEN / VORDERWEISSENBACH. Nach der Auflösung der Loipe in Weigetschlag gibt es nun ein Ersatz-Angebot.

Ein ehrenamtliches Loipen-Team betreibt das neue Langlauf-Angebot in der "Sternwald-Arena". Bild: (beha)

Nach der Aufregung rund um die eingestellte Loipe in Weigetschlag nahm nun die Tourismusregion Hochland ihr eigenes Loipen-Angebot in Betrieb. Die "Sternwald-Arena" bietet ab sofort zwölf Kilometer schneesichere Loipen. Diese befinden sich rund um den Sternstein beziehungsweise im Sternwald und sind von Bad Leonfelden als auch von Vorderweißenbach aus erreichbar: Auf Leonfeldner Seite erfolgt der Einstieg beim Berggasthof Waldschenke, auf Vorderweißenbacher Seite beim Forsthaus im Sternwald. Dieses ist über den gleichnamigen, gut ausgebauten Güterweg erreichbar, der entsprechend ausgeschildert ist.

Schneesichere Loipen

Das neue Loipenzentrum wurde in einem relativ schneesicheren Gebiet in einer Seehöhe zwischen 930 und 1100 Metern angelegt. Es teilt sich in vier verschiedene Teilstücke auf: Die Schmankerldorfrunde außerhalb des Waldes ist 2,6 Kilometer lang, die Gaisschlagrunde im Wald 2,1 Kilometer. Ebenfalls im Wald befinden sich die Hochlandloipe mit einer Länge von 4,9 Kilometern und die Waldschenkrunde mit 1,4 Kilometern. Zusammen mit einem Verbindungsstück in der Länge von einem Kilometer ergeben sich so insgesamt zwölf Kilometer, die bei entsprechender Schneelage sowohl für Skater als auch für Freunde der klassischen Langlauftechnik geeignet sind. Betreut werden die Loipen, in die die bisherige Sternsteinloipe integriert wurde, von der Sportunion Vorderweißenbach. Der Verein stellte ein von Richard Wolfesberger geleitetes, zehnköpfiges Spurkommando auf die Beine. Dieses engagiert sich ehrenamtlich und ist gemeinsam mit den Grundstückseigentümern, den Gemeinden und dem Tourismusverband für die Pflege des Langlaufgebietes zuständig, das vom Zentralraum in einer guten halben Stunde erreichbar ist.

