Rost-Optik für Bahnhaltestelle

STEYREGG. Nach vier Monaten Umbauzeit ist die erneuerte ÖBB-Haltestelle Pulgarn wieder im Vollbetrieb.

Steyreggs Bürgermeister Johann Würzburger mit Franz Hujber (ÖBB Infrastruktur-AG). Bild: ÖBB/Schöllhammer

Eine Million Euro haben die ÖBB investiert, um das Haltestellengebäude sowie den Bahnsteig und die Bahnsteigkante in Pulgarn bei Steyregg zu erneuern und einen barrierefreien Zustieg zur Bahn zu ermöglichen. Zusätzlich erhielt die Haltestelle neue Monitore und Lautsprecher, über die die Fahrgäste künftig in Echtzeit informiert werden. Optischer Blickfang des Umbaus ist eine Fassade aus Rost-Optik, die einen neuen architektonischen Akzent setzt. „Die ÖBB-Infrastruktur AG setzt mit der Modernisierung der Haltestelle Pulgarn einen weiteren Schritt zur Attraktivierung der Summerauerbahn, der unseren Fahrgästen mehr Komfort und in diesem Fall auch optisch einen ganz besonderen Zusatznutzen bringt,“ sagte Franz Hujber, Projektleiter der ÖBB Infrastruktur-AG, bei der gemeinsamen Inbetriebnahme der Haltestelle mit dem Steyregger Bürgermeister Johann Würzburger. Für Würzburger ist „die Errichtung dieser beeindruckenden Haltestelle ein starkes Zeichen für die große Bedeutung der Schnellbahnlinie S3 - auch für die weitere Zukunft.“