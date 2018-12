Rohrbach ist Elektro-Spitzenreiter Vor allem Firmen setzen auf E-Mobilität

ROHRBACH. Im Bezirk Rohrbach wurden heuer bereits 88 Elektroautos angemeldet.

Die Klima- und Energiemodellregion setzt sich für die Elektromobilität im Bezirk Rohrbach ein. Bild: (privat)

Der Bezirk Rohrbach ist auch heuer im österreichweiten Spitzenfeld beim Anteil der neu zugelassenen E-Autos, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. 6,3 Prozent der Neuwagen fahren nur mit Strom. Im Österreich-Vergleich liegt Rohrbach damit auf Platz zwei, im Land mit Abstand auf dem ersten Platz. In Oberösterreich erreichte der Bezirk Freistadt mit 2,6 Prozent ex aequo mit Schärding den dritten Platz, vor dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit 2,3 Prozent. In Rohrbach sind es vor allem die Betriebe, die den Bezirk im Spitzenfeld halten. 80 Prozent der 88 neuen E-Autos wurden auf Firmen zugelassen.

Für Firmen sehr attraktiv

Einen großen Beitrag zur boomenden E-Mobilität leistet die Klima- und Energiemodellregion Donau-Böhmerwald, die heuer mit der Messe "E-Motion" Händler und Kunden zusammenbrachte: "Die Elektroautos, die es auf dem Markt gibt, sind absolut alltagstauglich. Den Kunden ist es wichtig, dass sie bei allen Bedingungen ohne Einschränkung nach Linz und retour kommen. Das ist mit den aktuellen Modellen durchaus darstellbar – auch von Schwarzenberg aus", sagt Johannes Großruck von der Energieregion.

Dass vor allem Firmen in die E-Mobilität investieren, sieht er durchaus positiv, zumal Dienstautos meist gut ausgelastet sind. So stellte heuer beispielsweise die Firma ÖkoFEN fast die gesamte Flotte auf E-Antrieb um. Diese 30 Autos schlagen sich natürlich in der Statistik nieder. Insgesamt wurden heuer im Bezirk Rohrbach 88 E-Autos zugelassen. Auch im Hotel Aviva oder beim Matratzenhersteller Träumeland in Hofkirchen gibt es einen E-Mobilitäts-Schwerpunkt. Gerade für Betriebe und die Nutzer von Firmenautos sei ein Elektrofahrzeug eine echte Alternative: Die Firmen sparen sich die Normverbrauchs-Abgabe und können die Vorsteuer absetzen. Die Fahrer sparen sich auch bei privater Nutzung den Sachbezug.

Im privaten Bereich sieht Großruck vor allem im einspurigen Bereich großes Potenzial.

3 Fragen an Johannes Großruck

Geschäftsführer der Klima- und Energiemodellregion Donau-Böhmerwald. Ein Schwerpunkt der Energieregion ist die Elektromobilität.

Viele Firmen setzen schon auf E-Mobilität. Ist im privaten Bereich noch Potenzial vorhanden?

Im privaten Bereich ist natürlich die Alltagstauglichkeit ein großes Thema. Ich glaube, dass die aktuellen Modelle für den Bezirk schon recht gut geeignet sind. Natürlich ist der Anschaffungspreis für viele eine Hürde, aber die Modellpalette wird immer vielfältiger.

Setzt die Klima- und Energieregion den E-Mobilitäts-Schwerpunkt fort?

Natürlich, allerdings wollen wir verstärkt auch den einspurigen Bereich ansprechen. Denn gerade E-Roller stehen Benzinern wirklich um nichts mehr nach.

Wie überzeugt man Jugendliche, auf einen E-Roller umzusteigen?

Wir müssen aufzeigen, dass diese eine echte Alternative sind und vor allem viel Geld sparen. Der Strom für 100 Kilometer kostet nicht einmal 50 Cent.

