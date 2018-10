Rohrbach: Sieben neue Geschäfte im Fachmarktzentrum

ROHRBACH-BERG. Vor den Toren von Rohrbach eröffnen ab 8. November die neuen Märkte und Geschäfte.

Neben großen Filialisten sperrt auch die Bäckerei Oberngruber auf. Bild: fell

Das Rohrbacher Stadtbild ist geprägt von vielen Baustellen. An einem Ende der Stadt gehen die Bauarbeiten aber nun zu Ende: Im Fachmarktzentrum in der Wirtschaftszeile sperren ab 8. November sieben neue Geschäfte auf. Huber Shop und dm Drogeriemarkt gab es an diesem Standort schon. Beide Filialisten werden aber nun noch größere Verkaufsfläche als bisher beziehen. Neu in Rohrbach eröffnet wird der MyShoes Schuhhandel und der Sportartikelhändler Hervis. Das Modeunternehmen Fussl eröffnet bereits sein viertes Geschäft in Rohrbach. Jenes, neben dem Café Treffpunkt wird danach bis auf Weiteres als Outlet geführt. Ebenfalls ein Neuling im Fachmarktzentrum kommt das Modegeschäft Ernsting’s family.

Traditionsbäcker eröffnet

Auch die gestandene Rohrbacher Bäckers-Familie Oberngruber wagt ebenfalls den Schritt vor die Tore der Stadt. Peter Oberngruber eröffnet im Fachmarktzentrum ein Kaffeehaus mit einem Bäckereiverkauf. Der Stammsitz in der Innenstadt bleibt natürlich auch weiterhin bestehen.

