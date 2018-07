Rindfleischkirtag: Trübes Wetter - beste Stimmung

FREISTADT. Großer Besucherandrang herrschte bei der Leistungsschau der Mühlviertler Rinderzüchter.

Schön mutig: Bäuerin Katharina Prammer ging mit einem tonnenschweren Zuchstier in den Ring. Bild: Erwin Pramhofer

Der Freistädter Rindfleischkirtagzählt jenen Veranstaltungen, die bei Schlechtwetter die meisten Besucher hat: Ist das Wetter schön, haben die meisten Landwirte auf Feldern, Wiesen oder im Wald zu tun. Heuer bescherte Petrus den Organisatoren von Rinderzuchtverband (RZO) und Rinderbörse (RB) Oberösterreich im Rinderkompetenzzentrum Freistadt nahezu perfekte äußere Bedingungen: Bei leichtem Regen konnten RZO-Obmann Berthold Haselgruber, RZO-Geschäftsführer Franz Kaltenbrunner, RB-Obmann Rudolf Mitterbucher und RB-Geschäftsführer Johannes Minihuber derart viele Gäste begrüßen, dass die von Grill-Staatsmeister Thomas Wieser zubereiteten Spezialitäten vom Mühlviertler Rind bereits vor 13 Uhr ausverkauft waren.

Ehe sich die Gäste um Steaks und andere Rindfleisch-Spezialitäten anstellten, präsentierten am Vormittag die Jungzüchter ihre Arbeit. Ab 11 Uhr führten dann Landwirte insgesamt 66 Rinder Preisrichter Johann Ratzberger vor. Da stellten sich die ersten Besucher schon um das Mittagessen an und drängten zu den trockenen Plätzen in der Halle, wo die “Rainbacher Böhmische” aufspielte.

Rinderbörse-Mitarbeiterin Johanna Schachinger, die souverän moderierte, durfte dort auch Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Reisecker, den Geschäftsführer des Fleckviehzuchtverbandes Innviertel/Hausruckviertel, Josef Miesenberger, den Geschäftsführer der NÖ Genetik, Karl Zottl und den kürzlich pensionierten Rinderbörse-Geschäftsführer, Rudolf Rogl, sowie Bezirksbäuerin Johanna Miesenberger begrüßen. Nach der Prämierung der vorgeführten Tiere durch Präsident Reisecker konnte man sich beim Schaugrillen Tipps vom niederösterreichischen Landesgrillmeister Markus Traxler holen.

Den ganzen Tag über gab es zudem Milch- und Käseprodukte zu verkosten. Kinder durften sich beim “Butter shaken” üben, manche von ihnen streichelten auch ganz verliebt das kleine Zuchtkalb, für das es den ganzen Tag über Lose zu kaufen gab. Das trübe Wetter tat der Stimmung wie schon erwähnt keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Besucher, unter ihnen auch Bezirkshauptmann Alois Hochedlinger, Stadtrat Klaus Haunschmied und Sonnberg Biofleisch-Chef Manfred Huber waren sich dahin einig, dass man den Kirtag auch bei leichtem Regen gut aushält. Zumal der ersehnte Niederschlag für die Futterwiesen der Rinderbauern Gold wert war..

